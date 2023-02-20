Радиационный шухер в Одессе

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Еще утром 19 февраля появилась информация о доставке на Украину бочек с радиоактивными веществами.

Об этом сообщил ряд одесских телеграмм-каналов.

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«Нам поступила информация, что в один из одесских портов доставили что-то, что изменило радиационный фон. До этого были отключены сканеры, фиксирующие повышение радиационной опасности в порту. Вслед за этим «заболели» несколько человек, контактировавших с грузом», – написал паблик «Типичная Одесса».

Далее сообщение было растиражировано российскими и украинскими СМИ с комментариями, состоящими в основном из догадок по причине отсутствия какой-либо официальной информации и невозможностью связаться с самим портом. Речь идет о порте Черноморск, находящемся на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы.

Известно, что, судя по маркировке, груз сделан в США. Что принадлежит он к так называемому классу 7 — любые материалы, содержащие радионуклиды, в которых концентрация активности и полная активность груза превышает установленные значения. Перевозка веществ класса 7 сопряжена с риском поглощения и внешнего радиоактивного излучения, и ядерной цепной реакции.

Известно, что именно во время прибытия в порт контейнера с подозрительным грузом была отключена система радиоактивного мониторинга «Янтарь». Впрочем, допускается, что так происходит всякий раз, когда в порт прибывает любой радиоактивный груз, иначе рентгеновские системы начнут «бить тревогу», и порт будет парализован.

По поводу опасности самого груза мнения в блогосфере разделились. С одной стороны, например, Шарий, весь день бивший по поводу случившегося тревогу, внезапно написал, что радиоактивные отходы на Украину возят постоянно, ситуация обычная, а слухи об изменении в регионе радиационного фона «тупой гон».

С другой стороны, как ни паниковать людям, если «Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия, как заявил три дня назад министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который добавил:

«Мы дадим их вместе с гражданской помощью, генераторами, одеялами…».

Соответственно, где гарантия, что секретный груз в порту под Одессой, это не те самые «средства защиты» или переданные в нагрузку ядовитые отходы?..

А официальные внятные комментарии, повторюсь, отсутствуют, если не считать таковым заявление советника одесской ОВА Сергея Братчука:

«Ситуация в регионе полностью контролируется. Ядерные нарративы россиян вроде «бочек в порту» — бряцалка перед насыщенными событиями недели. Очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля».

И все это на фоне невиданной истерии о массированной ракетной атаке РФ по областным центрам Украины 23 и 24 февраля — дни, в которые украинская пропаганда советует «даже не покидать укрытий».

И не станут ли замеченные в порту бочки той самой «пиротехникой» со спецэффектами, инсценирующей «атаку РФ с применением ядерного взрыва». К тому же и ненавидимая Украиной Одесская область, тем более сама Одесса, — места для таких постановок самые подходящие. Не «ридный» же уничтожать Львов.