«Радиация и химия» – экс-натовец об удалении «российской опухоли»

Вадим Москаленко .  
10.07.2023 21:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Есть единственный путь спасения – уничтожение России в той форме, в какой она существует, иначе Западу не видать спокойной жизни.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть единственный путь спасения – уничтожение России в той форме, в какой она существует,...

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«Я призываю людей на оккупированных территориях организовываться в сопротивление – и вам помогут, если увидят, что вы пытаетесь. Иначе вас там убьют. Так создан террористический мир. А это, – используют они ядерное что-то – не ядерное, ну у нас тоже есть ядерное оружие, у китайцев есть. Это такое – запугивание людей и страшилки. Но это опасно, и опасность нам надо убирать.

Если у вас опухоль, её надо убрать. Да, это иногда делается радиацией, да, это иногда делается химиотерапией, пациент больной, его тошнит, ему плохо, но это рак, его надо удалять. Да, тебе сейчас плохо, но зато ты потом выживешь. А всё время бояться трогать эту опухоль, потому что – «ай, больно!», ты умрёшь, рано или поздно этот рак тебя задушит», – трепался он.

«Мы должны убрать эту опухоль, этот рак, и тогда мы сможем жить нормально. Пока Россия существует в той форме, в которой она есть, никто из нас в мире спокойно жить не сможет», – бредил Табах.

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