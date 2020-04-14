14.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Радиацию от пожара в зоне ЧАЭС отнесло в Белоруссию




«Рыжий лес» (радиоактивный) у ЧАЭС сильно пострадал от пожара в зоне отчуждения, но ветер отнес дым в сторону Белоруссии.

Об этом эфире телеканала KPT заявил член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По «Рыжему лесу» пожар уже, к сожалению, прошелся. Но ветер дул уже не на Киев. Он дул на территорию белорусской чернобыльской зоны. Там никто не живет.

Поэтому переживать нет смысла. Хочу сказать, что даже если весь «Рыжий лес» сгорит и ветер будет дуть прямо на Киев, там не будет никакого серьезного повышения уровня», – заверил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть