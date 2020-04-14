Радиацию от пожара в зоне ЧАЭС отнесло в Белоруссию

14.04.2020, Киев, Игорь Петров

«Рыжий лес» (радиоактивный) у ЧАЭС сильно пострадал от пожара в зоне отчуждения, но ветер отнес дым в сторону Белоруссии.

Об этом эфире телеканала KPT заявил член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По «Рыжему лесу» пожар уже, к сожалению, прошелся. Но ветер дул уже не на Киев. Он дул на территорию белорусской чернобыльской зоны. Там никто не живет.

Поэтому переживать нет смысла. Хочу сказать, что даже если весь «Рыжий лес» сгорит и ветер будет дуть прямо на Киев, там не будет никакого серьезного повышения уровня», – заверил эксперт.