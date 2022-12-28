Радикализация против реалий. Как Приднестровье противостоит прозападному Кишиневу

Уходящий 2022 год был сложным для Приднестровья – на фоне украинского кризиса ухудшились отношения с Молдовой, которая резко усилила милитаристскую и русофобскую риторику. И хотя контакты двух берегов Днестра не прерваны и разморозки тридцатилетнего конфликта не произошло, шансы на его разрешение теперь выглядят совершенно призрачными.

О политических итогах года, отношениях с Кишиневом, угрозах и перспективах для непризнанной республики говорим с приднестровским политологом Андреем Сафоновым

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ПолитНавигатор: Позади тяжелый год, для Приднестровья в том числе. События на Украине влияют на все стороны жизни в ПМР, в республике несколько раз опасно обострялась обстановка, вводился даже красной уровень террористической опасности. Каковы, на ваш взгляд, главные достижения Приднестровья в 2022 году и чего достичь не удалось?

Андрей Сафонов: Главное – это то, что в Приднестровье сохраняется мир и стабильность, хотя вокруг нас бушуют катаклизмы, а изнутри нас пытались раскачать. С начала украинского кризиса мы заняли единственно правильную позицию: славяне должны жить в мире, чтобы вместе с патриотами-молдаванами и приднестровцами стоять плечом к плечу против прорумынских националистов.

А изнутри нас пытались качнуть немногочисленные марионетки Запада, Бухареста и Кишинева, полагая, что Молдова перестанет покупать у нас электроэнергию, и республика за несколько месяцев обанкротится и рухнет. Но в итоге реальность сказала свое решающее слово, закупки света возобновились. ПМР устояла.

Что не удалось? Не удалось повысить жизненный уровень народа. После 24 февраля 2022 года Украина закрыла свою границу с ПМР, и Молдова стала монополистом в контроле над торговыми путями в Приднестровье и через нашу страну.

Растаможка, цены и платежи – все это сказалось и ударило по покупательной способности приднестровцев, по обеспечению товарами Приднестровья. Кишинев специально играет на нервах, задерживает товары на границе Молдовы и ПМР – продукты, лекарства… Сейчас вот не пропускает рыбу и морепродукты. Но и теперь Приднестровье выстоит. Мы не одни, да и самим приднестровцам воли не занимать.

ПолитНавигатор: Политики Украины не раз делали заявления о готовности «заняться» Приднестровьем, но пока больше проблем ПМР доставляет западный сосед. Как бы вы оценили нынешнее состояние отношений Кишинева и Тирасполя?

Андрей Сафонов: Как очень плохое. Опять-таки, по мере развития украинского кризиса, нынешняя власть Кишинева пришла к выводу, что сможет задушить ПМР, а Россия при этом помочь не сможет. Вдруг, подумали прозападные и прорумынские (одновременно) националисты, другого такого шанса не будет? Так давайте дожмем Приднестровье, пока не поздно! С другой стороны, только сами кишиневские власти не могут показывать свою «крутизну». Это им могут советовать румынские и американские «ястребы», которые управляют внешней политикой Молдовы в целях втягивания РМ в конфликт с Москвой и Тирасполем. Цель банальна – растянуть «фронт» России. Приднестровью противостояние не нужно, но свои интересы ПМР защитит, как это было и всегда.

ПолитНавигатор: Кишинев возобновил закупки электроэнергии из Приднестровья – значит, диалог, хоть и трудный, но все же идет?

Андрей Сафонов: А куда денутся те, кто не в состоянии закупать газ и электроэнергию по приемлемым ценам на их любимом Западе? Они довели до взлета цен на энергоносители и на тарифы ЖКХ во много раз. Они не смогли заключить ни одного долгосрочного контракта. Они с колес покупают энергоносители, разок даже на 4 часа! А нужно на годы, хотя бы на месяцы. Западники и румыны их обдирают, как липку.

А Россия и Приднестровье готовы заключать договора по газу и свету на любой срок, да вдобавок по недорогой цене. Причем покрывать не 50 или 70% потребностей Молдовы, а все 100. Но комедийные «правила» разлагающегося и легшего под Штаты Евросоюза запрещают это Молдове, обрекая огромное большинство народа РМ на голод и холод. Отсюда и кризис октября-ноября, когда Кишинев старался не покупать газ и свет на Востоке.

Слава Богу, реалии опять сказали свое слово, и закупки возобновились. С Молдавской ГРЭС в Днестровске (ПМР) электроэнергия закупается по 73 доллара за мегаватт. И весь газ, идущий из России, теперь остается в Приднестровье. А вот почем закупается газ с Запада, Кишинев молчит. В СМИ писали, что эти данные будут вообще секретить. Но на самом деле засекречен полный провал бездарной политики действующей власти РМ по обеспечению страны энергоносителями.

ПолитНавигатор: На днях депутат правящей партии Молдовы Оазу Нантой заявил, что правящая партия может изменить закон об особом статусе Гагаузии и что имеет смысл отказаться от диалога с Тирасполем. Правда, потом в PAS сообщили, что коллега погорячился. Надо ли принимать всерьез такие заявления, или Нантой в очередной раз эпатирует публику?

Андрей Сафонов: Это может быть зондаж: насколько публика «проглотит» радикально-националистические лозунги? Пока большинство людей не готово к этому. Но их будут готовить… Для этого, в том числе, запрещаются самые рейтинговые и профессиональные телеканалы, которые не собирались нагнетать обстановку предвоенного психоза на Днестре. Для этого снова пошел гундеж, будто гагаузы – «пришельцы, отобравшие землю у молдаван», а приднестровцы – «сепары, которые опираются на имперскую Москву».

Через какое-то время, как представляется, радикальные провокационные высказывания снова зазвучат, причем с удвоенной или утроенной силой. Приднестровье на такие провокации не поддается, но внимательно их отслеживает и готово защитить интересы своего многонационального народа.

ПолитНавигатор: В Молдове поощряются русофобские настроения – запретили русскоязычные каналы, начались поползновения на Русскую православную церковь. Насколько опасно происходящее для Приднестровья?

Андрей Сафонов: Выше я сказал о телеканалах. Теперь о церкви. Видимо, в Кишиневе при ведущей роли Запада и Румынии обкатывается сценарий запрета Русской православной церкви в Молдове, захвата ее имущества и предоставления «зеленого света» для: а) Бессарабской митрополии, которая подчиняется Бухаресту; б) собственно Румынской православной церкви. Между тем, огромное большинство молдовских православных окормляется издревле Русской православной церковью и не собирается отрекаться от этого. Значит, случись такой сценарий – и без катаклизмов в обществе не обойтись!

Молдова – действительно одна из самых верующих стран Европы. Ее сейчас ломают через атаку на Русскую православную церковь и через, как говорят герои сериала «Наша Раша», «гомосятину». Евроструктуры и подконтрольные им НКО вовсю стараются отменить законодательное положение о браке в Молдове как союзе между мужчиной и женщиной и упорно работают над легализацией в перспективе однополых браков. Разумеется, ничего подобного нет и не может быть в ПМР.

Я, кстати, горжусь тем, что, наряду с моими коллегами-депутатами Верховного Совета ПМР был одним из соавторов закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ну, и ни один приход Румынской церкви или подконтрольной ей Бессарабской митрополии, по моему глубокому убеждению, в Приднестровье не появится. Это однозначно.

ПолитНавигатор: В молдавский Уголовный кодекс планируют ввести статью «Сепаратизм». Чего в данном случае добиваются власти РМ?

Андрей Сафонов: Это запугивание одновременно Приднестровья, Гагаузии и всех в самой Молдове, кто не согласен с антироссийской и прозападно-прорумынской политикой властей Кишинева. По некоторым социологическим данным, опубликованным в открытых источниках, после провала социально-экономической политики правящей команды, ее поддерживает порядка 15% избирателей. А Запад требует держаться и власть не сдавать! Но как? Только репрессиями и запугиванием!

Значит, нужны обыски, запреты неугодных СМИ и политических партий, аресты оппозиционных политиков, искоренение влияния России. Для этого нужно нашпиговать Уголовный кодекс кучей статей, чтобы боялись все. Трактоваться все должно максимально широко, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности. Так что все просто, как дважды два – четыре. Так уничтожается демократия, а на смену ей приходит националистическая диктатура.

ПолитНавигатор: Каковы у Приднестровья перспективы выстоять в условиях тектонических изменений в геополитике? Что для этого нужно?

Андрей Сафонов: Шансы хорошие. ПМР не истерит, но свои интересы все 32 года существования защищает. Мы – за продолжение переговоров, за взаимовыгодное сотрудничество, но без сдачи принципиальных позиций.

Грамотность и взвешенность шагов на внешнеполитической арене плюс активная работа в международном переговорном формате «5+2» – это реальный путь к успеху. И, разумеется, тесная координация своих усилий с союзником в лице России, но без вражды к другим странам и международным объединениям. Уверен, Приднестровье отстоит свои позиции!