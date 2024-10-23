Радикальная Сербская партия: Вступим в БРИКС и похороним доллар!
Саммит БРИКС+, который проходит в эти дни в Казани – это лучшая демонстрация провалившейся политики Запада по изоляции России.
Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил замглавы Радикальной Сербской партии Александр Шешель.
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«Я думаю, что саммит БРИКС является лучшим доказательством провала политики Запада по изоляции России. БРИКС превращается в организацию, которая станет альтернативой западной гегемонии, и я очень рад, что Республика Сербия имеет свою собственную делегацию на саммите.
Сербская радикальная партия, которую я представляю, решительно выступает за развитие отношений между Сербией и БРИКС с возможностью членства в этой организации», – отметил Шешель.
Политик также подчеркнул, что важным является создание альтернативной доллару валюты, над которой сейчас работают члены БРИКС:
«Процесс дедолларизации – самый важный в формировании независимости этой организации», – сказал Шешель.
Спасибо!
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