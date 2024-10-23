Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Саммит БРИКС+, который проходит в эти дни в Казани – это лучшая демонстрация провалившейся политики Запада по изоляции России.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил замглавы Радикальной Сербской партии Александр Шешель.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что саммит БРИКС является лучшим доказательством провала политики Запада по изоляции России. БРИКС превращается в организацию, которая станет альтернативой западной гегемонии, и я очень рад, что Республика Сербия имеет свою собственную делегацию на саммите. Сербская радикальная партия, которую я представляю, решительно выступает за развитие отношений между Сербией и БРИКС с возможностью членства в этой организации», – отметил Шешель.

Политик также подчеркнул, что важным является создание альтернативной доллару валюты, над которой сейчас работают члены БРИКС:

«Процесс дедолларизации – самый важный в формировании независимости этой организации», – сказал Шешель.