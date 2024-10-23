Радикальная Сербская партия: Вступим в БРИКС и похороним доллар!

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 15:16
  (Мск) , Москва
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Балканы, БРИКС, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Саммит БРИКС+, который проходит в эти дни в Казани – это лучшая демонстрация провалившейся политики Запада по изоляции России.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил замглавы Радикальной Сербской партии Александр Шешель.

Саммит БРИКС+, который проходит в эти дни в Казани – это лучшая демонстрация провалившейся...

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 «Я думаю, что саммит БРИКС является лучшим доказательством провала политики Запада по изоляции России. БРИКС превращается в организацию, которая станет альтернативой западной гегемонии, и я очень рад, что Республика Сербия имеет свою собственную делегацию на саммите.

Сербская радикальная партия, которую я представляю, решительно выступает за развитие отношений между Сербией и БРИКС с возможностью членства в этой организации», – отметил Шешель.

Политик также подчеркнул, что важным является создание альтернативной доллару валюты, над которой сейчас работают члены БРИКС:

«Процесс дедолларизации – самый важный в формировании независимости этой организации», – сказал Шешель.

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