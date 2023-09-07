«Радикально упало» – в Киеве заявили о «беспрецедентно резком» сокращении западной помощи
Военная помощь США Украине, которая и раньше была недостаточной, в августе сократилась на шестьдесят процентов.
Об этом интернет-каналу «Дикий Live» заявил украинский аналитик и публицист Сергей Любарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевиден тот факт, что объём поставок вооружения, который и до этого был неадекватен тем вызовам, которые встретила Украина, начал резко сокращаться.
Причём беспрецедентно резко. С начала августа произошло резкое падение уровня поставок на Украину. С начала августа вооружение радикально упало. За весь август было две поставки, 200 и 250 миллионов, практически ничего тяжёлого, в основном снаряды и расходники.
Это половина от того, что поставляли. Обычно Украина воюет на миллиард в месяц, а в этом месяце поставили на 60% меньше, чем поставляли обычно в среднем», – сказал Любарский.
Он подчеркнул, что под конец наступления ВСУ оружие было бы чрезвычайно полезно, однако Запад не заботят такие мелочи.
«И это в то время, когда идёт огромная критика Украины, что она распыляет свои силы. Идёт развязка контрнаступления, а поставки вооружений критически сокращаются.
В прошлом финансовом году из выделенного Конгрессом Байден недопоставил четыре миллиарда долларов. В этом году, похоже, что недопоставят ещё два миллиарда долларов», – подытожил аналитик.
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