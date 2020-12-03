Радикальные феминистки превратят мужчин в кровавое месиво

03.12.2020, Москва, Платон Беседин

Сегодняшний мир устремился к тотальному и окончательному разделению, при котором 99 процентам жителей планеты уготовано рабство, обязательным условием которого являются «демократические свободы».

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

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В социальных сетях – особенно западных – активно обсуждают заявление известной феминистки Андреа Дворкин (см. заглавное фото). Вот оно: «Я хочу видеть мужчину избитым в кровавое месиво, с каблуком забитым ему в рот, подобно яблоку в пасти у свиньи».

Ну, казалось бы, ляпнула дамочка – и ладно. Мало ли кто там чего хочет. Однако размышлять подобным образом – преступно глупо. Ведь в заявлении Дворкин заключена вся суть современного радикального феминизма, а именно его нам станут навязывают, как одну из главных религий нового дивного мира.

Собственно, на Западе радикальный феминизм давно уже стал инструментом управления и форматирования населения. А, как известно, западные ценности обязательно постараются сделать общечеловеческими – то есть, единым стандартом для всех и каждого. Вся история – от колонизации до нацизма – тому подтверждение.

В России же пока что радикальный феминизм, безусловно, недооценивают. И это печально. В России – и вообще в славянских странах постсоветского пространства – к феминизму относятся либо как к пространному движению, либо как к чудачеству. Мол, чего-то хотят там бабы. И непонимание проблемы тут, как и во многих других вещах, есть первый и наивернейший путь к её разрастанию и утверждению.

Летом 2018-го после того, как вышла моя скандальная статья «Время шлюх», я столкнулся с сотнями так называемых феминисток. Большинство из них вело себя предельно агрессивно. И это вполне коррелировалось с поведением таких же деятельниц (и деятелей) в других странах. Когда, к примеру, фем-актив нападал на храмы и избивал его священников и прихожан.

Тогда я окончательно утвердился, что большинство так называемых феминисток – возможно, подавляющее большинство – ничего общего с феминизмом не имеет. Эти люди преследуют какие угодно цели, но только не борьбу за равноправие женщин. Нет и не предвидится в их modus operandi и modus vivendi ни духа, ни деятельности настоящего феминизма. Наоборот, он заменён агрессивной – каннибалистической, я бы сказал – формой тоталитарного контроля.

Потому что настоящий феминизм – это за равноправие. Потому что настоящий феминизм – социален. Он должен подразумевать – и только так! – борьбу за справедливость. Однако именно её власть имущие (самого разного калибра и ориентации) никогда и ни при каких обстоятельствах не допустят. Наоборот, мир с его цифровой экономикой, перенаселённостью мегаполисов, трансгуманизмом устремился к тотальному и окончательному разделению, когда все ресурсы и влияние постараются сосредоточить в руках 1 процента населения. Всем остальным уготовано рабство, обязательным условием которого являются «демократические свободы» как условие залога любви к своему рабству. И радикальный феминизм, вытеснивший здесь феминизм настоящий тут – один из верных помощников.

Поэтому заявление Андреа Дворкин стоит рассматривать как одно из объявлений войны. Маленькое, локальное, коих множество, но, тем не менее, важное объявление, потому что уж очень точно и откровенно оно сформулировано. Войны против кого? Нет, не только против мужчин, но и против женщин. Потому что новый мир, в который нас всех сегодня настойчиво тянут, предполагает одно единственное разделение – идеологическое, и если ты придерживаешься «правильных ценностей», то тебе будет даровано главное право – существовать. Рабом, да, но всё же – существовать.