«Радикальные санкции против «Росатома» – это не так просто» – киевский ядерщик

Киевские и западные инициаторы кардинальных санкций против «Росатома» за присутствие на ЗАЭС не учли, что могут столкнуться с непониманием не только со стороны многих европейских стран, но и таких государств, как США и Канада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывший член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группа Ермака-Макфола предлагала вводить двухступенчатые санкции. На первом этапе запрет поставки концентрата урана из России, а поскольку она сама не так много добывает на своей территории, у неё есть совместные предприятия с Казахстаном, для того, чтобы эту цепочку нарушить. И персональные санкции относительно руководства «Росатома» и руководителей ключевых дивизионов входящих предприятий. Персональные санкции против всех сотрудников «Росатома», которые за это время побывали на ЗАЭС, они все известные, уже даже есть в «Миротворце». Замораживание всех контрактов на услуги обогащения или переработки. Есть такой момент, что есть долгосрочные контракты, поэтому возможны штрафные санкции, если их разрывать, но это каждая страна должна индивидуально. И предусмотрен такой переходный период на 4-5 лет для того, чтобы страны, которые эксплуатируют советского типа реакторы в Центральной Европе, смогли перейти на топливо производства компании Westinghouse. Я знаю, что хотя они потеряли 8 лет после того, как была принята стратегия энергетической безопасности ЕС с 2014-м, где рекомендовалось для всех АЭС незападного проекта переходить на диверсификацию поставок топлива», – рассказала эксперт.

Второй пакет санкций – кардинальный.

«Вплоть до национализации имущества «Росатома» за границей, пересмотр всех проектов с участием «Росатома», исключение из всех межправительственных соглашений – соглашений по исследовательским проектам. Санкции против все 262-х дочерних компаний и 50 аффилированных компаний, лишение возможности торговать в западной валюте, вести бизнес с западными компании с жёстко очерченным исключением для одной российской компании для обслуживания любых ядерных контрактов, которые считаются важными», – сказала Кошарная.

Она отметила все пункты как очень разумные, однако предупредила, что всё не так просто с их внедрением.

«Во-первых, не будет консенсуса в ЕС. Первая – это Венгрия. Они собираются строить АЭС Пакш по российскому проекту. Второе – позиция Франции. Хотя Франция имеет технологию изотопного обогащения урана, тем не менее, если посмотреть статистику, Россия, у неё до 40% изотопного обогащения на мировом рынке. Хотя, она топливо поставляет меньше, чем компания Westinghouse в мировом масштабе, тем не менее, есть критически зависимые страны в Центральной Европе – это Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия. И даже Финляндия пока ещё. Поэтому процесс сложный, требует серьёзной дипломатической работы, прежде всего, в ЕС. А также в таких странах, как Канада и США, потому что там тоже покупался российский уран», – объяснила атомщик.