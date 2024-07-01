Радикальных мигрантов-салафитов нужно сажать в чеченские тюрьмы – эксперт

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Мусульман, демонстрирующих свою принадлежность к радикальным течениям Ислама, нужно отфильровывать еще в аэропорту по внешнему виду.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сейчас в Шереметьево идет жесткая фильтрация людей с украинскими документами. Если вы за столько лет не приехали и вдруг осознали, что нужно ехать, давайте посмотрим, какой у вас бэкграунд, что вы делали. То же самое — поднимаете и смотрите. Если по признакам человек салафит, пусть едет, куда угодно, но только не к нам», – сказал Школьников.

По его информации, все нормальные мусульмане-заключенные уже воюют в СВО, а в тюрьмах процветают салафитские джамааты.

«Делается просто. Эти тюрьмы переносятся на территорию Чечни, где у людей иммунитет к салафитам, которые творили черт знает что. Мы тонкостей не понимаем, а они поймут. У них это через боль и кровь прошло. У них гражданская война из-за этого была. Они будут смотреть и еще обучением заниматься», – сказал Школьников.

Он предлагает на законодательном уровне запретить салафизм и «вычистить» диаспоры, привлекая к этому традиционное мусульманское духовенство.