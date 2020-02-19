Радикалы готовятся «разбить розовые очки» Зеленскому

19.02.2020, Киев, Игорь Петров

«Движение Сопротивления Капитуляции» проведет акцию у Офиса президента Украины в годовщину гибели участников Майдана на улице Институтской.

Цель акции – не только чествование памяти погибших, но и напоминание президенту Украины Владимиру Зеленскому, о том, что «капитуляция перед Москвой недопустима», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утром 20 февраля в 20.00 у стен ОПГ напомним президенту, с чего все начиналось и разобьем его «розовые очки мира любой ценой», – заявляют организаторы акции.

Расстрелы на Майдане и активная подготовка к «захвату Крыма» стали первыми шагами «российской агрессии», пишут националисты в своем обращении, опубликованном на странице движения в Фейсбуке.

«Сам Майдан стал реакцией на капитуляцию Януковича перед Москвой. Начиная от Харьковских соглашений, конституционный переворот, языковой закон Колесниченко – Кивалова, российское лобби в Украине готовило тихую оккупацию Украины. Отказ от подписания соглашения о Евроассоциации, а затем разгон студентов стали триггером для революции.

Сегодня, в эти дни, мы должны помнить об этом. Это не просто траурные дни. Это напоминание нам, что главная цель Майдана – наша независимость, снова под угрозой.

Лучшим чествованием павших Героев является защита государства от капитуляции. Грош цена будет всем этим пафосным чествованиям, если мы не отразим новую гибридную атаку врага и его агентуры.

Времени мало. Совместные патрули, выборы в октябре, вода в Крым, изменения в Конституцию – это лишь видимая часть процесса возвращения Украины в сферу влияния Кремля. Под информационным шумом идет серьезная подготовка.

От нас зависит, мы остановим этот процесс капитуляции и геополитического разворота. От нас зависит, сделаем ли мы все, чтобы смерти на Майдане и на войне не были напрасными. Это серьезный вызов для нас. Уверены, мы пройдем этот путь с достоинством», – пафосно резюмировали свидомиты.