20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Радикалы не смогли сорвать облагораживание советских захоронений во Львове

Во Львове общественники привели в порядок могилы героев Великой Отечественной войны.

Об этом в своем блоге пишет местная активистка Инна Иваночко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Женщина сетует, что могил слишком много и убрать их все за один день не удалось, поэтому акция будет продолжаться.

«Непонятно откуда привалило нам «счастье» в виде львовских «патриотов-радикалов». Что они хотели и как понимать их визит к нам на мероприятие по уборке солдатских могил, сложно сказать. Но лекцию и информацию об истории нашей страны в период Великой Отечественной войны они получили. Наши женщины с радостью поделились своими знаниями с представителями «непонятной» организации”, – пишет общественница.

Она надеется, что это урок был для радикалов полезен.

“Каким образом они узнали о дате и месте проведения нашего мероприятия, и кто направил этих «мальчиков» к нам, для нас остаётся «загадкой». А так, на сегодняшний день мы справились со своей работой и остались в хорошем настроении. Да, могил много и всё за раз не обхватить, так что будем продолжать малыми шагами свою работу. Ну а вас друзья, кому не безразлична память о ВОВ и захоронения воинов, приглашаю присоединиться к нам», – призывает Иваночко.