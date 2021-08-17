Радикалы требуют у Зеленского амнистию головорезам из АТО

17.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

У Офиса президента Украины прошла акция с требованием принятия законопроектов, направленных на амнистию участников АТО, осужденных за разного рода преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Около двух десятков человек из ультраправых организаций «Основы будущего» и С14 провели митинг у стен Офиса президента.

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Несколько человек держали баннер с надписью «Ветеранам – амнистию!». Активисты изложили свои требования собравшимся журналистам.

«Мы хотим, чтобы к 30 годовщине независимости был принят закон об амнистии для участников боевых действий, участников российско-украинской войны», – заявил одни из выступающих.

Такой закон уже был принят в 2016 году и подписан президентом Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Это, по официальным данным Прокуратуры, помогло избежать уголовного наказания 1722 участникам АТО, совершившим различные преступления. Как заявляют активисты, еще около 400 АТОшников, находящихся в местах лишений свободы, могут быть амнистированы, если будет принят новый закон об амнистии.

Таких законопроектов на данный моент в парламенте зарегистрировано два, оба они предусматривают амнистию, в том числе, и этой категории граждан.

Глава запрещенной в РФ С14 Евгений Карась заявил, что ветераны АТО не совершают никаких преступлений, и даже недавний случай с АТОшником с гранатой в Кабмине – не показатель.

«В Украине гранат и оружия куча, у олигархов – частные армии. Говорят, что полиция поменялась, менты поменялись, но ничего не поменялось – всё осталось. Каждый день мы слышим истории – где-то там перестрелка, где-то там… Это делают не ветераны, это бандиты, уголовные группировки», – утверждает Карась.

Участник АТО заявил, что ветеранов привлекают по уголовным статьям, потому что они «не могут видеть произвол чиновников», и надо забрать власть у «пророссийских» чиновников, тогда и не будут сажать ветеранов.

«Очень часто происходит нарушение прав и свобод граждан. Мы, вернувшись с войны, не можем наблюдать, как те или другие представители власти творят произвол. Ситуации, когда ветераны будут попадать в беду из-за политически мотивированных дел, будут повторяться до тех пор, пока сами ветераны не заберут из власти у этих просоветских, пророссийских прогнивших шестерок Януковича, которые до сих пор сидят в высоких властных креслах», – сказал он. «Мы вышли сюда накануне Дня независимости, чтобы напомнить президенту – у него есть большинство в Верховной Раде. Я думаю, что он может влиять на депутатов, этот закон должна принимать именно Верховная Рада. Поэтому мы обращаемся именно к президенту», – заявил еще один активист.

Такой законопроект, по мнению радикалов, можно было бы принять на внеочередной сессии парламента, которая запланирована ко Дню независимости.