«Радио Маруся» – в Киеве названа угроза бандеровским нарративам

Вадим Москаленко.  
01.11.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Война, Дзен, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина


Серьёзной угрозой для бандеровкой идеологии и киевской пропаганды является российское радио, которые добивает до некоторых областей Украины.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил начальник отдела коммуникаций Сил территориальной обороны, политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Серьёзной угрозой для бандеровкой идеологии и киевской пропаганды является российское радио, которые добивает до...

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«Что вы наблюдаете в изменения, возможно, целей российской пропаганды, нацеленной на Украину? Как они сейчас работают?» – спросила ведущая.

«Моя бригада заходила в Балаклею, принимала участие в освобождении Херсона. И, вспоминая эти события, когда мы заходили в Херсон, там около месяца транслировало радио «Маруся». Россияне поставили вышки на левом берегу, и они продолжали транслировать новости. Ток-шоу, музыку, и подобное», – сказал Березовец.

Он пожаловался, что в некоторых украинских областях радио работает до сих пор.

«Аналогичная ситуация по всей северной границе. Если вы заедете на север Сумской области, или Харьковской, там до сих пор транслирует российской радио с города Белгород. И это продолжается на протяжении трёх лет этой войны», – добавил он.

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