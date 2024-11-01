«Радио Маруся» – в Киеве названа угроза бандеровским нарративам

Серьёзной угрозой для бандеровкой идеологии и киевской пропаганды является российское радио, которые добивает до некоторых областей Украины.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил начальник отдела коммуникаций Сил территориальной обороны, политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вы наблюдаете в изменения, возможно, целей российской пропаганды, нацеленной на Украину? Как они сейчас работают?» – спросила ведущая.

«Моя бригада заходила в Балаклею, принимала участие в освобождении Херсона. И, вспоминая эти события, когда мы заходили в Херсон, там около месяца транслировало радио «Маруся». Россияне поставили вышки на левом берегу, и они продолжали транслировать новости. Ток-шоу, музыку, и подобное», – сказал Березовец.