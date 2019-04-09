«Радио Свобода»: На сложных щах – старые песни о главном

09.04.2019

Всё прошедшее воскресенье, 7 апреля, столица «политических украинцев», «мисто Лэва» солидаризировалось и браталось с крымскими татарами. Но не со всеми, а только с арестованными экстремистами из запрещённой в России и многих других странах, сторонников «всемирного халифата» из организаци «Хизб ут-Тахрир».

Организаторами львовского камлания с бубном выступил «Культурный центр крымских татар» во Львове, медийную поддержку всхлипам и рыданиям обеспечивал одиозный филиал «Радио Свобода», «Крым.Брехалии», организованные пять лет назад специально для того, чтобы разжигать «дружбу народов» в российском Крыму.

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Акция проводилась под лозунгом «Хотим, чтобы весь мир знал, что происходит в Крыму».

Мероприятие было полностью согласовано и синхронизировано по времени, поскольку одновременно с началом слезоточивого шоу в Львове, кое-где на симферопольских трассах возникли одиночные пикеты каких-то лысо-бородатых протестующих, державших в лапах самодельные плакаты с надписью «Мой брат не террорист».

Что интересно, по признанию заскорузлого и унылого украинского пропагандона, «срывающие покровы и завесы тайны с творящихся в Крыму свинцовых мерзостей кремлёвского режима», известного как «Крымский бандеровец», к пикетчикам с плакатами подъезжали полицейские патрули, вели с ними разговоры, но руки за спину не заплетали и в «чёрные воронки» не заталкивали.

Тем не менее даже эти вегетарианские действия крымских властей внимательно рассматривались сквозь микроскоп «наблюдателями» и выдавались за «жесточайшие репрессии оккупантов против крымских татар».

При том, что людей, протестовавших против войны в Донбассе и политических репрессий на Украине, арестовывали, а то и привязывали к столбу для всеобщего оплёвывания воспалённые «патриоты».

Но вернёмся во Львов.

Поддержка акции в пользу угнетаемых «хизбов» протекала вяловато, без огонька. Для привлечения ширнармасс на свою сторону, организаторы установили палатки, из которых упитанные люди в тюбетейках торговали восточными сладостями и горячим хлёбовом на вынос.

Львовяне этнические харчи покупали охотно, но в большинстве своём торопливо проходили мимо плакатов с фотографиями «167 умученных клятыми москалями крымско-татарских страстотерпцев». Редкие «политические украинцы» позировали на камеру с табличками «#Я_Крымская_солидарность» и «Верните детям 166 отцов», изредка толкая огненные речи в спины разбегающейся публике.

Внимательный читатель может задаться вопросом: почему «страстотерпцев» 167, а вернуть детям надо только 166? – и будут абсолютно правы.

Дело в том, что незадолго до начала акции, «ряды крымского сопротивления пополнились ещё одним борцом», по заявлениям организаторов. В подхваченном и растиражированном «свободными СМИ» сообщении «политической активистки из Крыма» говорится, что у одного из 24-х арестованных в конце марта «хизбов», 2 апреля родилась дочь Софие.

Вы не поверите, но, по словам главы «Культурного центра крымских татар» во Львове Эрнеста Абкелямова, новорожденная малышка уже вступила в ряды борцунов и борцых с «оккупационным режимом», «требуя вернуть ей отца из тюремного изолятора».

В общем, «Брехалии» остались верны старой школе манипуляций «Радио Свободы», смешивая в одном флаконе тёплое с мягким, вонючее с жёлтым, заливая полученный пропагандистский коктейль в уши и мозги почтеннейшей публике.

И кто-то ведётся. Например, некоторые из озабоченных «крымскими реалиями» «политических украинцев» готов метать громы и молнии в адрес «предателей-крымчан» и «оккупационного режима, отколовшего Крым от Украины», но не в состоянии увидеть непотребства под собственным носом.

Например, категорический отказ властей Львова, подкреплённый поддержкой «патриотов-побратимов», построить мечеть для мусульманской общины города. Или задаться вопросом: сколько школ для детей крымских татар, покинувших Крым, организовано в «самом европейском городе Украины?»

Или: почему «Радио Свобода», вещающая на республики бывшего СССР из окрестностей Праги, на сложных щах вещает о преследовании «хизбов» в российском Крыму, полностью игнорируя факт, что организация «всемирного халифата» признана экстремистской, запрещена и преследуется по закону во многих странах мира, включая ЕС?

То, что Украина на разрыв дупы страдает от ликвидации экстремистского подполья в Крыму, удивления не вызывает: в стране победившего неонацизма «хизбы» и прочий ИГИЛ расцениваются, как дополнительные союзники в борьбе с Россией. Потому что к ним точно такое же отношение в США. Взять и вывезти на армейских вертолётах кучу сирийских игиловцев из-под готовящегося удара по ним, – это показатель.

Рассказы «Радио Свобода»/»Крым.Брехалий» о кротости и мирных целях движухи «Хизб ут-Тахрир» не выдерживают критики, поскольку «хизбы» с оружием в руках неоднократно попадались в Сирии на стороне террористов, да и в свидетелях из крымских татар или народов Кавказа, воевавших на стороне «халифата» нет недостатка.

Собственно, двойные стандарты, ложь и диффамация давно стали оружием «Радио Свободы», как и попытки выдать террористов за «малый, но гордый народ», «борцов за свободу и независимость». Времена меняются, однако методы пропагандонов, крышуемых ЦРУ и финансируемых Конгрессом США, остаются прежними.

Можно вспомнить, что все 9 с лишним лет войны СССР в Афганистане «Радио Свобода» в духоподъёмных тонах вещала об «афганских моджахедах», находящихся на острие борьбы «всего Свободного Мира» против «советского тоталитаризма и агрессии».

Пригретый сперва на либеральнейшем НТВ, а затем и на Украине Савик Шустер во времена оные работал на «Радио Свобода», взасос контачил с «душманами» и даже выпускал печатные фальшивки для советских солдат под видом газеты «Красная Звезда».

Правда, после феерического теракта 11 сентября «РС» резко поменяла свои приоритеты.

В те проклятые времена, когда Россия, раздираемая ельцинским «парадом суверенитетов» и бандитским переделом народной собственности, обливалась кровью, в одиночку сражаясь против мирового терроризма, «РС» обзавелась бесчисленными корпунктами и корреспондентами на российской земле, источавших мёд и патоку в адрес «ичкерийских» головорезов и рабовладельцев.

Активно цитировалась Гипножаба, на голубом глазу заявившая, будто «Дудаев – первый демократ России», «правозатычник» Сергей Ковалёв, сравнивший упыря Басаева с «Че Геварой с гранатомётом».

Но, пожалуй, апогеем абсурда и подлости, стало озвученное «РС» мнение, будто «чеченские партизаны режут горло российским военнопленным, чтобы показать войну более выпуклой».

К счастью, поколение качественно натасканных провокаторов времён холодной войны в «РС» практически вымерло, оставшиеся в живых мастодонты впали в маразм и утратили профпригодность, а «племя молодое, нездоровое», пришедшее им на смену, работает топорно, неталантливо и крайне неэффективно.

Что поделать, деградация последних 30 лет ни для кого не прошла бесследно.

В самом деле, раньше с «РС» сотрудничали такие матёрые литераторы, как Александр Галич, Виктор Некрасов, Сергей Довлатов, Александр Войнович, Пётр Вайль… Некоторые из них прошли войну, хорошо знали жизнь с разных сторон, обладали недюжинных талантом и харизмой, и, умело направляемые кураторами – специалистами в области психологической борьбы, умели подать информацию так, что недоверчивые советские граждане буквально прилипали ушами к динамикам радиоприёмников, чтобы сквозь треск глушилок вкусить «голос правды с другого берега».

И только время, помноженное на печальный опыт «святых девяностых», помогло понять цену той «правды».