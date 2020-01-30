«Радио Свобода» продолжает тиражировать подлую ложь о Великой Отечественной войне

30.01.2020, Ленинград, Александр Ростовцев

27 января, когда вся страна отмечает памятную дату прорыва ленинградской блокады, «Радио Свобода», добровольно согласившаяся носить на лбу иудино клеймо иноагента, в очередной раз раззявила свою немытую пасть, чтобы облить грязью выдающийся подвиг советского народа.

Одно из щупалец иноагента, «Север.Реалии», опубликовала на своей странице в сети интервью с «экспертом, автором исторических работ» Николаем Савченко, посвящённое блокаде Ленинграда под заголовком «Задача кормить население не стояла».

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Основываясь на «данных из открытых источников», а также на самодельных «математических выкладках», Савченко, дипломированный специалист по технической кибернетике, переквалифицировавшийся в православного священника, делает жирнющий вывод о том, что в блокадном Ленинграде дела с продовольствием обстояли, в общем, неплохо, однако руководство города и страны якобы не имели цели сберечь жизни населения.

Здесь требуется пояснить, что за «православный священник» такой выискался.

власовская гнида

Сей деятель, 1972 года рождения, после окончания Питерского политеха, примкнул к приходу РПЦЗ (то есть, зарубежной РПЦ), плодившихся как поганки после дождя во время правления Ельцина.

Савченко с самого начала своей «духовной деятельности», мягко говоря, критически относился к Московскому Патриархату, и никогда этого не скрывал, заразившись власовскими идейками у своих наставников. Что, кстати, лишний раз подтверждает правоту духовных и светских деятелей, резко отрицательно относящихся к идее объединения РПЦ с РПЦЗ, исторически и мировоззренчески разошедшихся почти так же далеко и безвозвратно, как православные и греко-католики.

В частности, деятели РПЦЗ, до и после начала канонического общения не устают продвигать в общественное сознание мыслишки, будто Московскому Патриархату необходимо покаяться за «сотрудничество» с советской властью. Иначе говоря, каяться за то, что МП РПЦ оставался с Россией во все эпохи, деля с ней горе и радости.

Сами-то «зарубежники» грешными себя не считают, хотя в прошлом их иерархи и паства массово легли под рейхсфюрера СС, благословили власовскую РОА на «священную войну с богопротивными большевиками», активно сотрудничали с западными разведками, метали икру на «Радио Свобода», мечтая в один прекрасный день въехать на Красную площадь перед Кремлём, если не на немецком «Тигре», так на американском «Абрамсе».

В 2003 году Савченко вошёл в состав новообразованной комиссии от РПЦЗ по каноническому диалогу с РПЦ в качестве эксперта.

Весьма симптоматично, что Савченко, большой поклонник белогвардейщины, практически полностью перепевает для «Север.Реалии» лживые статейки некоторых современных белодельцев о блокаде Ленинграда.

Характерно также, что для дискуссии по теме блокадного голода «православный эксперт» Савченко выбрал манипулятивный приёмчик предателя, лжеца и фальсификатора Владимира Резуна (более известного под литературным псевдонимом Виктор Суворов), подавая свою псевдоисторическую стряпню под видом «информации из открытых источников» и «собственных исследований», демонстративно игнорируя огромный пласт документов блокадной поры.

Собственно, в заголовке интервью Савченко «Север.Реалиям» «всего лишь» смещены и поставлены с ног на голову акценты. Не где-нибудь, а в приказе начальника военно-морского штаба фашистской Германии Курта Фрике за № 1601/41 от 29 сентября 1941 года было сказано: «Фюрер решил стереть с лица земли Санкт-Петербург. Проблема жизни населения и снабжения его является проблемой, которая не может и не должна решаться нами. В этой войне… мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города».

Против «сплетни в виде версий» Савченко играет буквально всё.

Мы сейчас не будем подробно разгребать и анализировать всю кучу вранья власовца в рясе, а просто приведём несколько фактов, красноречиво доказывающих, что руководство Ленинграда и СССР предприняло беспрецедентные усилия для снабжения продовольствием не только бойцов Ленинградского фронта, но и мирного населения города.

Сотрудники Ленинградского управления НКВД, пожарные, начало войны

Блокада Ленинграда отразилась на нормах питания военнослужащих и гражданского населения. В наибольшей степени подверглись сокращению нормы довольствия по хлебу, мясу и рыбе. Ответственность за продовольственное снабжение Ленинграда ЦК ВКП(б) и Государственный Комитет Обороны возложили на заместителя председателя Совнаркома СССР А.И. Микояна. Уполномоченным ГКО по продовольственному снабжению города и войск фронта был назначен нарком торговли РСФСР Д.В. Павлов, а созданную при Военном совете фронта продовольственную комиссию возглавил секретарь горкома партии и член военного совета фронта А.А. Кузнецов.

Дорога жизни

В период блокады Ленинграда действовала следующая схема организации снабжения. Отдел торговли Ленгорисполкома и продовольственные отделы Ленинградского фронта и Балтийского флота составляли заявки на необходимое количество продуктов питания с указанием календарных сроков их завоза.

Эти заявки рассматривались Военным советом фронта, а затем представлялись на утверждение Правительству СССР. Правительство СССР специальными решениями определяло, какое количество продовольствия, из каких городов и областей, в какой срок должно быть направлено в Ленинград, и, соответственно, устанавливало твёрдые задания своим управлениям, предприятиям и базам.

Пекарь Данил Кютинен. Умер от голода, не взяв ни крошки

Подчеркнём: заявки на снабжение продуктами питания в блокадном Ленинграде составлялись и передавались наверх одновременно военными и гражданскими властями. Иначе говоря, население города не было брошено на произвол судьбы и его выживанию в условиях блокады уделялось не меньше внимания, чем снабжению солдат Ленфронта.

Особое значение в обеспечении блокадного города продовольствием имела Дорога жизни. Ледовая трасса действовала 152 дня – с 22 ноября 1941 года по 23 апреля 1942 года.

Начало блокады. Ленинградский милиционер у ДЗОТа на Выборгской стороне

За это время по ней в Ленинград доставили 361103 тонн грузов, из них 270976 тонн продовольствия. Подвоз продовольствия по Дороге жизни дал возможность создать к весне 1942 года для войск и гражданского населения города неприкосновенные двухмесячные запасы продуктов питания и оперативный запас в пределах 6 – 8 суток. В результате возросшего подвоза продовольствия в конце декабря 1941 года была увеличена норма выдачи хлеба, а затем и мяса личному составу войск Ленинградского фронта, рабочим, служащим и иждивенцам.

За это же время из города по Дороге жизни было эвакуировано чуть более 570 тысяч человек.

Группа расхитителей Фогеля. Паразиты блокадного Ленинграда

Известно также, что предприятия Ленинграда, переведённые на военные рельсы, предпринимали массу усилий для увеличения пайка рабочих и служащих, а также членов их семей. Многие предприятия организовывали собственное сельхозпроизводство, чтобы люди питались чем-то более существенным, чем жёлуди, крапива и лебеда.

Документы также гласят, что в первый, самый тяжёлый, год блокады населению было выдано свыше трёх миллионов продовольственных карточек.

С учётом того, что к началу войны население Ленинграда с пригородами составляло 2,9 миллиона человек, продовольственными карточками, гарантирующими уровень потребления военного времени, были снабжены все ленинградцы, включая беженцев. При том, что в течение блокады население города постоянно сокращалось. Людей вывозили на Большую землю, люди массово погибали от голода, холода, бомбёжек и артиллерийских обстрелов.

Первая блокадная зима, зенитное орудие и окопы в центре Ленинграда

В своём пасквиле Савченко упоминает о 125 блокадных граммов, но не уточняет, что эта норма действовала в самый тяжёлый период осады города – декабрь 1941-го. Снабжение города по льду только налаживалось и в принципе не могло быть удовлетворительным, из-за чего в муку шли кошмарные добавки, вроде целлюлозы, жмыха, льняного семени, дуранды и прочих суррогатов. Не забудем и ужасный пожар на Бадаевских складах, уничтоживший большие запасы муки, сахара, масла, после которого ленинградцам вынужденно выдавали пропитанную расплавленным сахаром землю.

Не обошёл Савченко и излюбленную тему фальсификаторов о «пирожных Жданова», которыми якобы обжиралось руководство города в то время, когда голод косил ленинградцев тысячами.

Тема эта давно заезжена и неоднократно разоблачена, в том числе материалами из областного архива НКВД Ленинграда, из которых следует, что, за исключением отдельных махинаций, руководство города в блокаду не жировало, а Жданов так и вовсе был болен диабетом.

На карте хорошо видно, как немцы с финнами отрезали город от помощи с Большой земли

Как штрих к картине можно добавить воспоминания одного из охранников Жданова, рассказанные корреспонденту одной из перестроечных газет, заранее нацеленного на скандал.

Старый блокадник не оправдал ожиданий, сообщив «демократическому журналисту», что «видел, как Жданову приносили щи и кашу, пирожных не видел».

В общем, в очередной раз мерзкий факт разрушил красивую гипотезу.

Уже не будем, в силу их полной бредовости, комментировать сожаления Савченко, что руководство обороной города не отправило на мясо лошадей Ленфронта. Очевидно, «эксперт», никогда тяжелее хрена в руках не державший и всю жизнь сладко жравший, не представляет, что значит таскать на руках с позиции на позицию хотя бы «сорокапятку» или доставить со склада на передовую пару цинков с патронами.

В общем, лживое интервью Савченко так и напрашивается на оргвыводы в соответствии с законом о правовой защите памяти Великой Отечественной войны. Причём, прикрытие в виде рясы православного священника должно стать отягчающим его вину обстоятельством.

Ну, а то, что эту клевету продолжает тиражировать одно из информационных щупалец «Радио Свобода», лишний раз убеждает, что одного только клейма иноагента для этой информационной помойки мало. Нужна ассенизация.

«Радио Свобода» не может продолжать работу в России – ни под каким видом. Пусть откуда-нибудь из Мюнхена или из Праги воняет.

Эта норма действовала только в самый тяжёлый период блокады — в декабре 1941 года