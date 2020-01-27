«Радио Свобода» согласилось носить на лбу иудино клеймо

27.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

В ноябре 2017 года Госдума приняла в первом чтении закон об иноагентах для иностранных СМИ, работающих в России. Принятый закон, далее, прошёл одобрение в Совете Федерации и был подписан президентом РФ.

Согласно закону, надзор за иноагентами возлагался на Министерство юстиции РФ, на которое ранее были возложены обязанности контроля за грантоедскими лавочками, работавшими в России под крышами различных «центров изучения общественного мнения» и прочих «благотворительных фондов».

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В начале декабря 2017 года Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов сразу несколько иностранных СМИ, обожающих бесцеремонно совать свой длинный нос во внутренние дела России и вольно интерпретировать всё происходящее в нашей стране.

Возглавили список наиболее одиозные пропагандистские рупоры Запада: «Радио Свобода», «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкая волна».

Если говорить о «Радио Свобода», то под закон об иноагентах попали и её растопыренные щупальца: телеканал «Настоящее время», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Кроме того, «журналистам» этих изданий был запрещён доступ в верхнюю палату российского парламента, Совет Федерации.

Первым требованием закона об иноагентах, попавших в реестр Минюста РФ было – подать соответствующим образом оформленные документы в налоговую службу России, а также начать маркировать свои материалы при публикации с пометкой «Иностранный агент».

В случае, если издание, попавшее в список иноагентов, начинало вмешиваться во внутренние дела России, публиковать ложь и провокации, решением судебных органов их могли штрафовать на крупные суммы, заблокировать в Интернете и даже прикрыть лавочку в случае острой необходимости.

Напомним, что эта норма стала зеркальной мерой на действия Минюста США, обложившего драконовскими ограничениями российский телеканал «RT–America» и обязавшего обслуживающие его компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Вскоре RT был лишён аккредитации в Конгрессе США.

Тем не менее, ответные меры российских законодательных органов вызвали натуральную истерику как у фигурантов списка иноагентов в России, так и среди их покровителей.

Узнав о новых правилах работы в России, президент медиакорпорации «Радио Свобода/Свободная Европа» принялся верещать, будто российское руководство тем самым «пытается заставить замолчать независимые медиа в России».

Параллельно, во всех дочерних конторках «Радио Свобода» специально обученные людишки подняли вой и принялись нагнетать чернуху, не жалея красок расписывая, какие репрессии могут обрушиться на голову «независимых медиа» в ближайшее время. К ним охотно присоединились и деятели «российской демократической журналистики», законов принципиально не читающих, громоздя несусветную чушь и страшилки.

Выходило так, будто отныне в застенки могли попасть любые мало-мальски интеллигентные люди, поднявшиеся над общим уровнем «серого быдла», а также «блогеры и демократические журналисты», просто сославшиеся в своих текстах на статьи средств массовой дезинформации из «чёрного списка российского Минюста».

Повыкобенивавшись и поломав для плезира лорда хранителя печати целых два года, в «Радио Свобода» в конце концов сдулись и в 20-х числах января 2020 года потащились в российскую налоговую – переоформлять документы на иноагента.

По-видимому, хозяева информпомойки сделали вывод, что смена статуса и связанные с ним будущие издержки не помешают ей и дальше творить своё грязное дело.

При этом, директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый не постеснялся повторить тезис своего шефа, будто бы «никаких поручений никаких иностранных правительств мы не выполняем, агентами никакого правительства не являемся. У нас самостоятельная редакционная политика, вмешательство в которую чиновникам – американским, как вы понимаете, – запрещено…»

Свежо питание, в общем…

Непонятно только, на каких дурачков рассчитаны подобные заявления «свободовцев», поскольку они входят в явное противоречие с утвержденным американскими властями проектом бюджета Американского агентства по глобальным медиа на 2020 год. Согласно содержанию этого документа, для «Радио Свобода», которое Конгресс США называет «объективным СМИ», предусмотрено выделить $87 миллионов…

По своей сути, РС с самого начала была задумана и действовало как инструмент антисоветской, а затем и антироссийской пропаганды. Именно на её волнах регулярно проходили «солженицынские и аксёновские чтения», вбрасывались общественное сознание липовые «исторические расследования» жирного мерзавца Вовочки Резуна, крепко оседлавшего тему «Сталин первым хотел напасть на Гитлера, но тот его опередил», и тому подобные помои под видом литературоведческих, культурологических, военно-аналитических передач.

Сегодня уже крепко подзабыт скандал середины 1980-х, когда в СССР вернулся внедрённый, под видом сбежавшего моряка, в «Радио Свобода» советский разведчик Олег Туманов, немало рассказавший о связях «независимого СМИ» с отделами информационно-психологической войны ЦРУ и других американских спецслужб.

В «Радио Свобода» Туманов дослужился до главного редактора русской службы, имел доступ к секретной информации и был хорошо информирован.

Бурная реакция РС на разоблачения Туманова прозвучала откровенно слабо и передать её можно короткой фразой «сам дурак».

В середине «святых девяностых» РС открыто заняла сторону чеченских боевиков и террористов, смакуя гибель российских военнослужащих, заложников, и даже выдавая упыря Басаева за «Робин Гуда с гранатомётом».

В настоящее время РС много время и усилий уделяет вмешательству в российские выборы, демонизации жизни в Крыму без Украины, пытается сеять межнациональную и межрелигиозную рознь, а также продолжает мазать грязью память о Великой Отечественной войне.

Ни сколько не сомневаясь в том, что «Радио Свобода» заслужила таскать на лбу иудино клеймо иноагента, всё же хочется надеяться, что однажды с этой информпомойкой обойдутся по-справедливости, полностью запретив её работу в нашей стране и сделав соответствующие оргвыводы в отношении её сотрудников, как коллаборационистов. Поскольку к журналистике и свободе распространения информации её деятельность не имеет никакого отношения.