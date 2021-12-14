Радиоактивный Днепр и новые аварии на АЭС: перспективы атомной энергетики Украины

Новости Украины

В ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали участие 650 тысяч человек со всего Советского Союза. Со всей великой страны в Чернобыль ехали советские граждане, потому что их Родина попала в беду. Никто не говорил, что «трагедия произошла на Украине, и меня она не коснётся». Таких мыслей даже в голову никому не приходило, потому что у советских граждан была одна Родина, как родная мать. В СССР человек человеку был другом и братом, национальных делений не существовало. Деления по национальному признаку начались при Горбачёве и активизировались с грязной руки Запада, приложившего максимум усилий для развала Советского Союза. Все ликвидаторы – это герои, которые спасли мир, и их подвиг мы не забудем.

Однако политика самостийных властей Украины сегодня угрожает повторением масштабных аварий. Об этом читайте в авторской колонке Алексея Муратова, одного из лидеров общественного движения «Донецкая республика».

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Чернобыльская зона продолжает оставаться зоной смерти – только теперь там гибнут люди от рук украинских карателей. Чего только стоит недавний случай с расстрелом украинскими бандформированиями беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, нынешний Чернобыль – это клондайк для коррупции, которая процветает при президенте Украины Зеленском. В рамках коррупционного Зе-проекта «Большая стройка» в Зоне отчуждения ремонтируют дороги, отмывая на этом миллионы.

Наиболее дико звучат от Зеленского заявления, что Украина должна сделать всё для неповторения подобных катастроф в будущем. Украина сегодня находится на пороховой радиоактивной бочке – срок эксплуатации ядерных реакторов, построенных в советское время, фактически истёк. Новые реакторы обещала построить Украине американская компания Westinghouse electric. Но что-то пошло не так, в прочем, как всегда, и по факту Украина купит на кредитные средства у американских «партнёров» два комплекта реакторов АР1000, которые остались у Westinghouse от провалившегося строительства в США.

То есть Америка сплавит «незалежной» ненужное, при этом выручив из этой сделки круглую сумму, которую изымут из кармана населения. А строить на украинской территории американские атомщики ничего не будут.

По соглашению строить должен Энергоатом, который ещё где-то на стройку должен найти деньги и специалистов. Денег нет, профессионалов-атомщиков на Украине тоже нет. Что настроят эти спецы – страшно представить. Но уже ясно, что в воздухе запахло новой ядерной аварией.

Зеленский врёт и на тему того, что вместе с западными «партнёрами» реализует проект хранилища для отработанного ядерного топлива для усиления безопасности в Чернобыльской зоне. Ни о какой безопасности не может быть и речи.

В переводе на нормальный язык, это значит, что Украину превратили в ядерный могильник для стран-партнёров. Этот могильник строился на Украине 16 лет: «оранжевый» Ющенко уж очень хотел угодить американским хозяевам, и в 2005 году, в благодарность за президентское кресло, подписал контракт с заокеанской компанией Holtес International для возведения объекта.

«Перемога», а точнее – окончание строительства случилась в августе текущего года. Хранилище для ядерных отходов сухого типа построено в 25 километрах от райцентра Иванков. Никакие протесты местных жителей не помешали оккупационной украинской власти достроить американский проект. Чему удивляться, если с 1991 года украинская власть людей за людей не считает.

Не исключено, что через некоторое время международная свалка ядерных отходов окажется под Киевом. Чиновники проигнорировали тот аспект, что в зоне строительства могильника много грунтовых вод. И, если произойдёт утечка грунтовых вод, будет заражён весь Днепр.

Да какое постмайданной власти дело до предотвращения экологической катастрофы? Ей главное – ублажить «партнёров» и быть без России. Именно поэтому официальный Киев отказался от российских услуг по переработке и хранению ядерных отходов в пользу американо-украинского ядерного сотрудничества.

Мы видим, как в угоду Западу, Украина, в которой 35 лет назад произошла страшнейшая техногенная катастрофа, идёт по уверенному пути повторения ядерной трагедии.