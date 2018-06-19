19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Радиостанции игнорируют унылые украинские песни

Украина почти на сорок процентов говорит и поёт «языком оккупанта», а «русифицированные олигархи» крайне неохотно ставят украинские песни на своих радиостанциях.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил депутат фракции «Воля народа» Евгений Рыбчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рыбчинский начал свою речь с риторики о важности языка для национального самоопределения страны в европейской семье, после чего заявил, что это не фрагмент статьи одного из четырёх законов об украинском языке, которые Рада уже рассматривает третий год, а начало закона о польском языке, который Варшава приняла в 1999 году. Нардеп отметил, что в отличии от Украины Польше хватило национального сознания, а потому она сейчас одна из передовых стран Евросоюза.

«Поэтому Польша говорит и поёт по-польски, а Украина почти на 40 процентов говорит и поёт языком оккупанта», – пожаловался депутат.

«Два года назад мы ввели квоты на радио для украинской песни, и за это время появились сотни и сотни украинских песен. Но радиостанции на Украине, которые принадлежат нашим русифицированным олигархам, до сих пор неохотно ставят в эфир украинскую песню, только «под кнутом». Потому что квоты мы должны были вводить не для украинской песни, а для зарубежной, и для российской в частности. Как это сделано в той же самой Польше или Турции, где национальный язык и культура стоят прежде всего», – заявил депутат.

Рыбчинский также напомнил нардепам, что они – не какой-то «парламент Панамы», где власть прячет свои многомилионные состояния, а Верховная Рада Украины, которая считает своим историческим обязательством наконец принять закон об украинском языке и «двигаться дальше в фарватере национальных интересов».