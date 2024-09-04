Радослав Сикорский: «Будущее Украины в Европе будет решать именно Польша»

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Продолжается словесный пинг-понг на тему разницы в подходах к политике исторической памяти между польскими и украинскими официалами. После польского премьера Туска и министра обороны Косиняка-Камига эстафету подхватил глава МИД Радослав Сикорский.

Как заявил политик в интервью ТVP World «Украина должна как можно быстрее признать темные страницы истории и перезахоронить жертв Волынской трагедии».

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«Украина, конечно, также имеет определенные требования к нам, но именно Польша решит закрыть следующие разделы переговоров Украины с Европейским Союзом, сделав вывод, что «лучше, чтобы Украина решила этот вопрос как можно скорее в духе благодарности за то, что мы сегодня делаем для нее», – сказал Сикорский.

Сикорский, вслед за своим политическим шефом Туском, подчеркнул, что будущее Украины в Европе будет решать именно Польша. Он также отметил, что по этому вопросу уже высказались Дональд Туск и Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время Сикорский добавил, что еще «будет много возможностей напомнить Украине о ее государственном и христианском долге».

Глава МИД Польши также в очередной раз риторически пнул своего украинского коллегу и без пяти минут отставника Украины Дмитрия Кулебу.

«Министр Кулеба… допустил ошибку, сравнивая послевоенные переселения с этническими чистками с признаками геноцида, которые имели место на Волыни», – считает Сикорский.

Также глава польской дипломатии традиционно перевел стрелки на «общего врага» Киева и Варшавы.

«Россия постоянно пытается вредить польско-украинским отношениям. Когда Россия хочет посеять ненависть между нашими странами, она поднимает вопрос Волыни, который является болезненной страницей нашей общей истории и с которым Украина должна справиться», – отметил он.

В то же время Сикорский добавил: «Мы не можем вернуть к жизни жертв Волыни; наши соотечественники заслуживают достойного захоронения. Украина должна признать темные страницы своей истории, но сейчас она борется за свое выживание против российской агрессии».

Напомним, как уже писал ПолитНавигатор, Кулеба во время выступления на Campus Polska Przyszłości упомянул о послевоенной операции “Висла» в ходе которой по взаимному согласованию междусталинским СССР и марионеточным просоветским режимом ПНР сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы из западной Галичины в УССР. Этот пассаж Кулебы вызвал остро негативную реакцию со стороны польских официалов. Кулебе оппонировал лично Туск.

Стоит отметить, что Кулеба и правда выбрал не очень удачный пример для сравнения. Гораздо лучше бы в этом контексте подошли бы военно-полицейские операции межвоенной Польши на западноукраинских землях, известные как «пацификация» местного населения. В ходе которых подвергались разорению имущества, безсудным арестам, избиениям, пыткам и даже убийствам десятки тысяч галицких крестьян, заподозренных в симпатиях к национально-освободительному движению.

Историки характеризуют этот процесс как “преступление против человечества, совершенное польскими санационными властями против украинского населения Галиции”.

Многие историки утверждают, что именно память о пацификациях и желание отомстить полякам, как «угнетателям», в конце концов, и привели к тому, что коллаборационисты из ОУН в условиях немецкой оккупации взяли на вооружение сугубо террористические методы в отношении местного польского населения на Волыни.

В конечном итоге, это тот случай, когда обеим сторонам исторического конфликта есть за что друг перед другом каяться. Препятствием к этому являются непримиримые позиции радикальных национал-шовинистов и в Киеве и в Варшаве. Интерес представляет лишь то, в какой форме и когда это произойдет.