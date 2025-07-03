Радость британцев оказалась преждевременной: Черноморский флот жив и наносит смертельные удары – американский политолог

Елена Острякова.  
03.07.2025 23:27
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия «сняла белые перчатки» и наносит эффективные удары по Украине.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия «сняла белые перчатки» и наносит эффективные удары по Украине. Об этом американский...

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«За последние две-три недели русские провели еще более впечатляющие и масштабные воздушные атаки на крупные украинские города. Они перешли к действиям, к которым раньше относились очень осторожно, чтобы не вызвать резкую критику на Западе. Они атаковали Украину к западу от Львова, то есть между Львовом и польской границей, где находятся перевалочные пункты для всей военной техники, поставляемой из США и Западной Европы», – сказал Доктороу.

Он утверждает, что в российских атаках активное участие принимает Черноморский флот.

«Они ежедневно наносят удары по всем крупным городам высокоточными ракетами, выпущенными их Черноморским флотом. Помните, британцы и все остальные говорили, что Черноморской флот выеден из войны морскими беспилотниками, которые предоставили британцы? Забудьте об этом. Эти корабли, где бы они ни находились в Черном море являются основной площадкой для нанесения высокоточных ракетных ударов по украинским городам», – подчеркнул Доктороу.

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