Радость черногорцев Белграда: «Этого бандита во власти больше нет!»

01.09.2020, Белград, Ксения Голуб

Черногорская диаспора столицы Сербии не только отпраздновала победу просербской демократической коалиции в своей стране, но еще и как могла способствовала этой победе.

О том, за что белградские черногорцы не любили режим Мило Джукановича, узнала у них корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одним из мест празднования победы просербской оппозиции в Черногории стало заведение (кафана) «Павле Корчагин». Хозяин кафаны – Воин Цуцич, сам родом из Черногории, поэтому всю ситуацию знает из первых уст и на время выборов уехал на историческую Родину, предварительно объявив на странице заведения, что в случае победы оппозиции угощение в день объявления результатов будет за его счет.

«Это всего лишь одно из наших действий,- прокомментировал свою инициативу Цуцич. – В частности, мы решили, что, поскольку режим в Черногории оплачивает билеты на самолет албанцам не только из нашей южной провинции – Косово, но и из Албании, со всего мира, чтобы они проголосовали так, как нужно Джукановичу, мы оплатили билеты черногорским студентам в Сербии, которые тоже хотели проголосовать, но у них не было средств, чтобы купить билеты. Разница между нами и властью в том, что мы платили не за голоса, а дали ребятам выполнить свой гражданский долг на Родине».

– Почему для вас победа оппозиции так важна?

– Моя семья уходит корнями в род Цуца, как и будущий премьер-министр страны (лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич – ред.). Мы черногорские сербы, которым не разрешалось говорить о том, что они сербы на протяжении многих лет. А сейчас мы с гордостью заявляем, что мы сербы «на пять звезд».

– В чем причины вашего недовольства режимом Джукановича?

– Очевидная коррупция, отъем имущества и святынь у Сербской Православной Церкви, угнетение сербского народа, хотя раньше все признавали, что именно сербы создали Черногорию, признание Косово, вступление в НАТО, которое бомбило нашу землю, отправка генералов праздновать изгнание сербов из Хорватии …этого достаточно?

– Чего ожидаете от новой власти?

– Я жду обратного от того, что перечислил в прошлом ответе.

– Ожидаете ли вы отзыва Черногорией признания независимости Косово?

– Я не думаю, что это реалистично для данного мандата, но мы движемся к этому. Конечно, для начала нужно изменить отношение в элитах к этому вопросу».

В похожем ключе рассуждали и гости белградской кафаны «Павле Корчагин». Люди поздравляли друг друга с победой, и главный тост звучал аналогично: «За победу!».

Два друга, Милан и Джордже, оба родом из Черногории – из Плава и Беране, обоим немного за 40 лет. На вопрос о том, почему решили прийти именно сюда в день выборов, ответили, что наконец-то диктатор пал, и их Родина свободна, потому не грех отпраздновать это долгожданное событие.

«Мы надеемся на улучшение положения сербского народа в Черногории, потому что именно этот народ и создал эту державу. Нам очень важно, чтобы между нашими странами были братские отношения», – заметил Милан.

В шумной компании молодежи лет двадцати черногорец Андрия особенно выделяется – живой, общительный. Что привело ребят в это не самое молодежное место?

«Своим законом об отъеме святынь Мило перешел все возможные грани. Не может народ такое терпеть – мы же все православные, даже неверующие ребята были в шоке от такого. Мои двоюродные братья постоянно принимали участие в крестных ходах в Херцег-Нови. А сегодня мы празднуем то, что этого бандита у власти больше не будет», – ответил молодой человек.