Новости Украины

Радость от прихода украинской власти в Херсон заканчивается с получением повестки на фронт и квитанции за коммунальные услуги, которых фактически нет.

Об этом сообщил политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что после кадров из Херсона, где на касках ВСУ красуется нацистская символика, а молодой человек приветственно зигует и размахивает украинским флагом, западные журналисты, выпустившие несогласованные с Киевом материалы, лишились аккредитации. Тем не менее, фотографии расправы над гражданскими попадают в Сеть.

«В том же Херсоне прямо сейчас ловят по наветам националистов тех, кто хоть как-то был лоялен к России, или у кого жена красивая, машина новая стоит в гараже, квартира классная, стучат, что это какой-то путинский враг, – отметил он. – Либо же сейчас новая ситуация: молодые украинцы, которые вчера с восторгом встречали украинскую армию, сегодня получают повестки и пушечным мясом управляются на фронт. Россия их на фронт не отправляла. Пожилые люди, которые остались там, радовались приходу вызволителей, получают платёжки на коммунальные услуги по украинским расценкам и пенсии такие же, как во всей Украине. Ведь сейчас к ним вернулась их родная украинская власть! И сейчас от неё получат удары в зубы, сплюнут их на тротуар, и кто-то пойдёт умирать на фронт, а кто-то будет мёрзнуть и голодать, потому что оплатить коммунальные услуги невозможно».

Это подтверждает доброволец, пулемётчик Егор Гузенко, который в эфире «Крым 24» рассказал о том, что ждет «прыгающих и радующихся» от прихода ВСУ в Херсон.

«Начинается всеобщая мобилизация, невзирая на состояние здоровья, и их всех массово погонят на фронт. Там они будут рассказывать на деле, какие они патриоты, – подчеркнул он. – Сейчас такая ситуация складывается, что они могут отправиться на фронт, а их дома смоет река Днепр благодаря той террористической акции, которую планирует Украина на Каховской ГЭС. Это будет для них самый главный урок».

«Фильтрация началась в плане того, что выискивают тех, кто, так или иначе, поддерживал Россию, началась, так называемая «охота на ведьм». Когда ты принял от русского солдата банку тушёнки в руки, их сейчас просто будут всячески обвинять за связь с Россией. И наказывать достаточно жёстко», – заключил Гузенко.