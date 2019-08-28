Радость на канале Порошенко: Зеленский в ловушке, времени – до 1 января

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты оставляют Владимиру Зеленскому «небольшой коридор» для маневра, постоянно угрожая свержением в случае уступок России. Ситуация для нового президента будет осложняться по мере нарастания экономического кризиса и получения населением новых платежек за услуги ЖКХ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил политтехнолог Денис Богуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из обещаний было про этот мир на Донбассе и про войну… Мы видим такую суровую реальность, в которой по каждому элементу государственного управления… он каждый раз понимает и его команда понимает, что невозможно по-другому сделать, у них очень небольшой коридор, в котором они могут принимать решения. В другом случае общество просто будет их, скажем так, снимать с должности, мягко говоря.

Потому мы видим этот крах надежды, и очень много людей, которые что-то ожидали, они сейчас еще в плену, говорят, что «ему не дали этого сделать, того сделать». Я думаю, что эта иллюзия будет у них еще до 1-го января. Должны прийти 2-3 платежки, потому что люди пока слышат об этом абстрактно по телевизору – это одно, а когда они приедут с отдыха и начнут получать эти платежки, они начнут понимать, что телевизор не побеждает сейчас холодильник.

И это большая проблема. Зеленскому нужно что-то делать. У него еще большая проблема – это 11 миллиардов долларов, которые должна отдать Украина, внешних долгов. Ему нужно что-то с этим делать, где-то найти деньги. И они же не сказали никакой стратегии, куда будет двигаться страна, на чем мы будем зарабатывать», – заявил Богуш.