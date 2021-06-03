Радована Караджича отправили в тюрьму, где нет исламистов

03.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Первого президента Республики Сербской Радована Караджича перевели в тюрьму «Паркхерст» на острове Уайт в Великобритании.

Об этом сообщает «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что Радован Караджич будет отбывать наказание в «Тюрьме Ее Величества Паркхерст» (Her Majesty’s Prison Parkhurst) агентство Республики Сербской сообщил адвокат первого президента Республики Сербской Горан Петрониевич. Ранее, после объявления решения о переводе Караджича в Великобританию, Петрониевич заявил, что безопасность и жизнь его клиента находятся под угрозой, учитывая большой процент радикальных исламистов в британских тюрьмах.

Он также назвал нелогичным тот факт, что Караджича переводят в государство, которое больше не является частью ЕС.

Информацию о том, что Караджич был помещен в тюрьму на острове Уайт, сообщила Daily Mail. Издание сообщает, что эта тюрьма была выбрана потому, что Караджич «не должен подвергаться большой опасности со стороны других заключенных», поскольку «существовали опасения, что он станет целью нападений ради мести в тюрьмах других крупных городов, где отбывают наказание исламские террористы».

Согласно отчету британского надзорного органа от 2019 года, который цитирует Daily Mail, в тюрьме категории B на острове Уайт в основном содержатся сексуальные маньяки и бандиты, исламистов там нет.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению. Стараниями западных СМИ и медиа мусульманских стран Караджичу создан имидж исламофоба , что не соответствует действительности и несет прямую угрозу для первого президента Республики Сербской.

Так в 2010 году в британской тюрьме было совершено нападение трех молодых заключенных-мусульман (албанца, нигерийца и британца) на генерала Войска Республики Сербской Радислава Крстича. Нападавшие планировали заколоть и отрезать голову своей жертве, чье положение усугублялось возрастом – 63 года и отсутствием ноги, потерянной в результате подрыва на мине. Однако сербу удалось отбиться, получив несколько ножевых ранений. После чего его перевели в Польшу.