Радовану Караджичу создают невыносимые условия в британской тюрьме

19.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Приговоренного к пожизненному заключению Гаагским трибуналом первому президенту Республики Сербской Радовану Караджчиу британские тюремщики отказываются утверждать телефонные номера для общения с родственниками и разрешать пользоваться личными вещами.

Об этом сообщают сербские «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стало известно, что в заключении в тюрьме «Паркхерст» на острове Уайт (Великобритания) местная администрация отказывается утверждать список телефонных номеров, при помощи которых Караджич имеет право связываться с Сербией и Республикой Сербской. Узник уже более десяти раз передавал список телефонных номеров на согласование, и всякий раз тюремщики заявляли ему, что в этих номерах либо не хватает цифр, либо, наоборот, их больше, чем нужно. Также один раз вместо двух нулей, ранее использовавшихся внутренней тюремной телефонной системой для общения заключенных со всем миром, администрация в последний момент утвердила три нуля.

Дочь заключенного – Соня Караджич Йовичевич подтверждает, что ее отец борется с подобными проблемами ежедневно, указывая на невероятную медлительность и отсутствие интереса администрации и персонала тюрьмы к соблюдению своих собственных правил:

«Их поведение наглядно доказывает, что Великобритания не готова принимать иностранных осужденных. Радован Караджич не их осужденный, а Организации Объединенных Наций, у которой есть свои собственные постановления и правила относительно поведения и условий отбывания наказания, – отмечает дочь узника.- – Помимо сложностей с получением виз и разрешением поездок на этот остров, а также связанных с этим огромных денежных затрат, их правила гласят, что мы имеем право только на два часа посещений в месяц! Это еще один пример жестокого обращения с заключенным ООН, а не с британцем».

Также Караджич до сих пор не получил свои вещи, которые упаковал два месяца назад в тюрьме Схевенинген в Нидерладндах, где содержался в ходе судебного процесса. Точнее ему разрешили взять только часть из этих вещей, и, например, запретили настольную лампу, из-за чего в темное время суток пожилой сербский узник не может ни читать, ни писать, поскольку свет в его камере тусклый.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.