10.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Радовавшийся сожжению противников Майдана в Одессе зовёт Лукашенко на переговоры в Киев


Киев может стать площадкой для переговоров действующей белорусской власти и оппозиционеров, не признающих итогов президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию» в Верховной раде Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гончаренко, Лукашенко должен начать переговоры со своей основной противницей Светланой Тихановской.

«Я говорю о Киеве как о потенциальной площадке. Если будет желание, то наше объединение готово выступать в этом вопросе модератором. Наша задача – это, безусловно, прекращение насилия в Белоруссии и дать возможность белорусскому народу свободно и демократически избрать себе власть», – заявил Гончаренко.

Напомним, что Алексей Гончаренко в 2014 году получил известность, появившись в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера на фоне трупов в одесском Доме профсоюзов и радостно отрапортовав об «уничтожении гнезда сепаратистов».


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