30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Раду делят на четверых – свежая социология


Если бы выборы в Верховную раду состоялись бы сегодня, то в парламент попали бы четыре политические силы.

Об этом, передает корреспондент  «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос центра «Социальный мониторинг».

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Четверка лидеров, преодолевающих проходной барьер, выглядит следующим образом: «Слуга народа» – 25,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 22,1%, «Европейская солидарность»- 15,9%, «Батькивщина» – 9,1%.

Ряд партий набирают менее 5% и не проходят в парламент:

«Сила и честь» – 4,9% «Радикальная партия Олега Ляшко» – 4,2%, «Партия Шария» – 3,2%, ВО «Свобода» – 3,1%, «Гражданская позиция» – 2,9%%, «За будущее» – 1,3%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 1,3%, «Национальный корпус» – 1,3%, «Голос» – 1,0%.

Всего опрошено 3020 респондентов. Исследование проводилось с 18 по 26 ноября методом «тет-а-тет» по месту жительства.


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