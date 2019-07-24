Раду нового созыва откроет престарелый соратник Медведчука

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Право открыть первое заседание новоизбранной Верховной Рады получит представитель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юлий Иоффе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом проинформировало движение “Чесно”.

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“Согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание вновь избранной Верховной Рады Украины открывает самый старший по возрасту депутат. В парламенте IX созыва такое право получит кандидат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, №12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе – ему 78 лет”, – сказано в сообщении.

Самый старший нардеп также зачитает присягу перед открытием первой сессии.

По данным сайта Рады, внефракционный нардеп Иоффе (избирался от Оппозиционного блока) в нынешнем созыве посещал 92% заседаний парламента. Он беспартийный.

В “Чесно” напомнили, что первые заседания Рады VII созыва открывал экс-регионал Ефим Звягильский, которому было 79 лет. Он же должен был по регламенту открывать и заседания избранной после госпереворота ВР VIII созыва. Однако националисты настояли на том, чтобы Раду открывал сын командира УПА Юрий Шухевич, который был моложе Звягильского. Звягильский не баллотировался на парламентских выборах 2019 года.