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13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Киев, Минский процесс, Мнение, Политика, Украина
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Раду призвали отменить и без того «мертвый» закон об особом статусе Донбасса

Закон «Об особом статусе Донбасса» должен быть отменен.

Об этом ветеран украинского националистического движения Степан Хмара заявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, Верховная Рада сделала огромную ошибку, когда уже во второй раз продолжила абсолютно незаконный, антиконституционный «Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Этого нельзя было делать. Наоборот, я не знаю, как этот закон вообще принимался, он антиконституционный и незаконно принятый. Он должен быть денонсированным», – уверен националист.

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