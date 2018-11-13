Раду призвали отменить и без того «мертвый» закон об особом статусе Донбасса
Закон «Об особом статусе Донбасса» должен быть отменен.
Об этом ветеран украинского националистического движения Степан Хмара заявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы знаете, Верховная Рада сделала огромную ошибку, когда уже во второй раз продолжила абсолютно незаконный, антиконституционный «Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Этого нельзя было делать. Наоборот, я не знаю, как этот закон вообще принимался, он антиконституционный и незаконно принятый. Он должен быть денонсированным», – уверен националист.
Метки: Донбасс, мнение, Степан Хмара
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