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07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина, Финансы
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Раду просят об аресте депутата, связанного с хищением миллионов в Ощадбанке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Станислава Березкина, передает крорреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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“Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)”, – отметила пресс-секретарь.

Она уточнила, что представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. “Ощадбанка”.

Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов “Ощадбанка” мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

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