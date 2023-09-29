«Радуйтесь тому, что дают»: политолог-майданщик просит не раздражать американских хозяев

Вадим Москаленко.  
29.09.2023 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


В условиях предвыборного накала и жёсткой антиукраинской риторики украинцы должны быть благодарны Вашингтону за то, что те вообще не перекрыли любую помощь.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил политолог-майданщик Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях предвыборного накала и жёсткой антиукраинской риторики украинцы должны быть благодарны Вашингтону за...

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«Визит [президента Зеленского] в США, как по мне, прошёл нормально. У нас у большинства были какие-то завышенные ожидания, ждали обязательных прорывов.

Но какой может быть прорыв, когда обострена предвыборная кампания? Когда трамписты идут с лозунгом «Ни цента Украине», когда искусственно создаются вбросы о коррупции на Украине, «Ермак – русский агент», о нецелевом использовании. И в это втягиваются не только республиканцы, но и частично демократы.

В этой атмосфере ехать туда и ждать какого-то прорыва – в этом нет смысла. То, что «Атакмсы» приехали – это уже хорошо. Как сухой остаток», – сказал Кулик.

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