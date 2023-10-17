Радуйтесь,что живы: От украинских пенсионеров потребовали благодарить Америку

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Всё украинское общество должно быть безмерно благодарно США и Европе за то, что они поддерживают жизнь в воюющей «незалежной».

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо сегодня четко и ясно осознавать, что те средства, которые получат наши граждане, они получат не только от экономики Украины, они получат и от наших союзников – от Соединенных Штатов Америки, от Европейского Союза. И нам надо это говорить и говорить, и благодарить. Каждый пенсионер, каждый работник, когда получает своевременно, день в день, заработную плату и пенсию, он должен сказать: спасибо Украине, спасибо украинскому народу, но спасибо и американскому народу, и народам Европейского Союза», – сказал Папиев.