Радуйтесь,что живы: От украинских пенсионеров потребовали благодарить Америку

Вадим Москаленко .  
17.10.2023 19:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Всё украинское общество должно быть безмерно благодарно США и Европе за то, что они поддерживают жизнь в воюющей «незалежной».

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё украинское общество должно быть безмерно благодарно США и Европе за то, что они...

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«Нам надо сегодня четко и ясно осознавать, что те средства, которые получат наши граждане, они получат не только от экономики Украины, они получат и от наших союзников – от Соединенных Штатов Америки, от Европейского Союза.

И нам надо это говорить и говорить, и благодарить. Каждый пенсионер, каждый работник, когда получает своевременно, день в день, заработную плату и пенсию, он должен сказать: спасибо Украине, спасибо украинскому народу, но спасибо и американскому народу, и народам Европейского Союза», – сказал Папиев.

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