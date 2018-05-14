14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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“Радужная Европа”: Украина поднялась в рейтинге защиты прав ЛГБТ

Согласно индексу “Радужная Европа”, который обнародовала сегодня европейская группа правозащитников ILGA-Europe, Украина оказалась на 36-месте, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Исследование охватывает 49 стран Европы и учитывает законы и политику равенства в отношении ЛГБТ, присваивая им оценку от 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение прав человека, равенство).

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Согласно результатам, ни одно государство не получило отметку 100%. Худший показатель этого года показал Азербайджан, получив менее 5% по критериям оценки политики в таких сферах, как равенство и отсутствие дискриминации, признание законности в гендерной деятельности, преступность на почве ненависти и пространство гражданского общества. В пятерку стран с наихудшим рейтингом вошли Армения, Турция, Монако и Россия.

На первом месте с показателем 91%, оказалась Мальта. Кроме нее, в топ-10 стран с лучшим показателем отношения к правам сексуальных меньшинств попали Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция, Португалия, Дания, Испания и Швеция.

Украина, по результатам исследования, получила оценку 20,95% и оказалась на 36 месте, между Румынией и Литвой соответственно. В то же время, несмотря на низкий рейтинг, исследователи отметили прогресс государства в обеспечении равенства прав ЛГБТ.

“Несмотря на то, что не было внесено существенных законодательных изменений, завершенных в 2017 году, были некоторые обнадеживающие признаки”, – отметили они.

Исследователи отметили также, что лишь 16 из 49 стран имеют рейтинг более 50%, а несколько стран исторически рассматриваются как “пионеры равноправия”, которые не смогли достичь значительных успехов с прошлого года.