Радведа Поклонская готова работать в НАБУ бесплатно

Елена Острякова.  
04.12.2025 13:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 307
 
Политика, Россия, Украина


Советник генпрокурора РФ Поклонская, сменившая имя с Натальи на Радвведу, готова бесплатно работать Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), созданном на Украине по указанию из США.

Об этом она заявила в интервью каналу «Книжный день», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Товарищ Зеленский и его команда устраивает пир во время чумы. Это не просто неэтично, это непростое преступление, это то, за что рано или поздно придется ответить. И фиксировать эти все моменты нужно. Если бы меня прикомандировали сейчас в НАБУ, я бы даже бесплатно совершенно была бы прокурором у всей этой команды, которая уничтожает по сути свою страну», – сказала Поклонская.

Советник генпрокурора назвала главу ГУР террориста Кирилла Буданова «прекрасной кандидатурой» для подписания мирного соглашения с Россией (неважно, что он не является депутатом Рады и не может быть избран спикером).

Говоря о том, что бывший президент Виктор Янукович и политик Виктор Медведчук не будут признаны украинским обществом, Поклонская сказала: «я знаю,  потому что я часть этого общества тоже».

По ее словам,  в 2014 году она приехала в Крым бороться с тем, что ее назвали «неправильной украинкой». Она до сих пор говорит «в Украине», хотя это не соответствует правилам русского языка.

