«Рады будут все, кроме Украины»: немецкий эксперт об ультиматуме Трампа
Всё больше государств заявляют, что их не пугают ультиматумы Дональда Трампа.
Об этом на канале «ntv Nachrichten» заявил профессор Кёльнского университета Клеменс Фишер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил у него, как он оценивает ультиматутмы Трампа.
«На самом деле, с очень радостными глазами. Потому что мы слышим, как Россия говорит: «Нам всё равно». Правительство Индии говорит, что им всё равно. Китай и Бразилия тоже не видят причин бояться. Трамп поставил слишком высокую ставку.
Трамп упустил свой шанс, он делал слишком много шагов. Мы наблюдали, как Россия сбрасывает ещё больше бомб или беспилотников. А замечания, отвратительно это или нет, Кремль не волнуют», – сказал Фишер.
«Посмотрим, сможет ли Уиткофф чего-то добиться, чтобы Путин посмотрел дружелюбно, а Трамп может сказать, что отложит это [тарифы] ещё раз. И все заинтересованные стороны будут очень рады этому, за исключением Украины», – добавил эксперт.
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