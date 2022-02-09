Рады за гуся, но город уберите: петербуржцы требуют избавить их от луж

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Плюсовые температуры в Петербурге не радуют людей, вынужденных идти по лужам и мокрому снегу, уворачиваясь от падающих с крыш глыб льда. Но некоторые «горожане» вполне довольны состоянием улиц – например, эти утки, которых заметили у станции метро «Черная речка» в сезонном «водоеме» у пешеходного перехода, а также гусь из Пушкинского района.

Птицы не обращают внимания на недовольных прохожих, выбирающих относительно сухие «островки», выглядят спокойными и счастливыми – им явно есть, за что поблагодарить Смольный.

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Гусю из Пушкинского района повезло чуть меньше – Комитет по благоустройству 7 февраля «назначил» его «инспектором» качества уборки, выложив видео с птицей, важно идущей по дорожке.

Петербуржцы не оценили попытку пошутить над проблемой уборки снега и оттепели. Даже те, кто порадовался за гуся, сообщили о трудностях жизни в своих районах и попросили направить на уборку побольше усилий.

«А что не сняли, как этот гусь переплывает лужи на пешеходных переходах? Не нашли луж? Так я вам сходу могу десяток таких мест в Калининском районе назвать», – предложил еще один горожанин в комментариях к видео Комблага с птицей.

Не исключено, что вскоре мы увидим на официальной странице Комблага положительный отзыв уток о качестве уборки в Приморском районе. Но горожанам, не умеющим плавать в тающих лужах, все-таки хочется чистоты.

Ранее Смольный уже «повысил» качество жизни для древнейших спутников человека в городах – серых крыс. Из-за провального старта «мусорной реформы» грызуны получили возможность хорошо питаться отходами, и стали часто появляться на помойках и вокруг них, «позируя» петербуржцам. Несмотря на обещание губернатора Александра Беглова учесть всю критику и заставить регоператора НЭО работать по-настоящему, избавляя город от мусора по мере необходимости, жители все равно опасаются, что с наступлением весны помойки не исчезнут, а значит крысы расплодятся еще сильнее, и понесут опасные заболевания людям.