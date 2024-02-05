Рафинированный львовский русофоб призвал за НАТО отказаться от территорий

Украине стоит отказаться от уже потерянных территорий, если ей дадут гарантии того, что российские войска не будут продвигаться дальше и пообещают членство в НАТО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, территориями стоит пожертвовать ради полноценной мирной жизни.

«Условно назовем это гарантии безопасности в дальнейшем – если будет найдена, например, Трампом, если Трамп найдет эту формулу, что Россия больше ничего не захватит, понимая, что Украина больше не вернет. И если будут гарантии повторного ненападения, если завтра на повестку выйдет очень вкусный, искушающий тезис о том, что на уцелевших территориях будет полноценная жизнь, мирная, то, вы знаете, здесь я бы не был слишком категоричен, шипеть на всех и вся и говорить, что не-не-не, это абсолютно неприемлемый вариант», – сказал русофоб.

«Я думаю, что если при гарантиях дальнейшего ненападения, при гарантиях дальнейшего невмешательства, а это идет через членство в НАТО, будет видение и проблеск полноценной мирной жизни с развитием на уцелевших территориях с пониманием, что это пока остается так, как есть, потому что так объективно оно и есть. И поверьте, если это будет реально проработанный вариант с привлечением также и нашего самого большого врага, то тут я могу спрогнозировать, что по крайней мере на уровне кухни очень все может измениться в части отношения к таким перспективам», – заявил Дроздов.