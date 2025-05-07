Рагули бесятся: Украиномовных в Днепропетровске назвали «терпилами»

Тарас Стрельцов.  
07.05.2025 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1121
 
Дзен, Днепропетровск, Мова, Общество, Русофобия, Украина


Если каждый раз реагировать на оскорбление «мовы», то СБУ придётся заводить дела минимум на треть населения Украины.

Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если каждый раз реагировать на оскорбление «мовы», то СБУ придётся заводить дела минимум на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая возмутилась, почему не отреагировала СБУ на поведение блогерши из Днепропетровска, которая пренебрежительно отказалась петь украинскую песню на одном из мероприятий и назвавшая «терпилами» тех, остался недоволен.

«Можно возбудить дело, но это будут дела против трети населения! Потому что вся та вата, золотая молодёжь «тик-ток», все эти мандавошки, оно же всё на этом взращено. И не проконтролируешь. Дело в природе общества. Оно настолько колонизировано и даже не понимает степени и метастаз своей колонизации даже на четвёртый год войны, где войною есть всё русское. И они не ставят себе вопрос, что будучи проводником всего русского, они создают основания для войны», – негодовал в ответ Дроздов.

Ситуацию прокомментировал объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, который посетовал на недостаточную реакцию общества.

«Там же у этой шлёндры какие-то соседи, родичи, кто-то же встречает её, в каком там она борделе работает, есть же клиенты, могли бы и надавать по ботексным губам. И пока такого не будет происходить, они всё время будут появляться и хайповать, это проблема соцсетей. Раньше у этих людей не было возможности высказываться.

Только через реакцию общества можно искоренить. Очень плохо, что эти люди не боятся, они сейчас выползли из всех щелей, и эта вата думает, что это ей сойдёт с рук. Это наш с вами просчёт, я не снимают вины и с себя, мы все виноваты в своей слишком большой толерантности, такого не должно быть», – возмущается Корчинский.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить