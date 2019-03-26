Рагули не читали Фенимора Купера, но охотятся за скальпами избирателей

26.03.2019, Харьков, Артур Манцевич

Генконсульство Украины в Чикаго рассылает приглашения на президентские выборы. Причем всем подряд, кто когда-либо имел отношение к Украине. Например, семье Надежды и Михаила В. (имена и фамилии изменены), выехавшей из Харькова в 1996 году, давно получившей американское гражданство и никогда не переступавшей порог украинской дипмиссии.

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Они недоумевают, каким боком они связаны теперь с консульством, почему их занесли в списки избирателей и кому пойдут эти якобы голоса. «Мне вчера пришло письмо из украинского консулата с приглашением голосовать. 20 лет не помнили, а тут вдруг вспомнили. Понятно, что я не пойду. Да и паспорта украинского у меня нет и возобновлять не собираюсь. Кому пойдет мой голос, тоже понятно. Вот такие «прозрачные и честные» выборы!» — пишет Надежда своей оставшейся в Харькове сестре.

Судя по приглашению, эти обладатели американских паспортов числятся как украинские избиратели. Казалось бы, если они с мужем не подавали на отказ от украинского гражданства, то консульство просто ловит мышей и ищет всех тех, кто мог бы проголосовать на расположенном в нём избирательном участке.+-ё Однако, чтобы проголосовать (и об этом недвусмысленно говорится на сайте консульства), нужно состоять в нем на учете и иметь действующий украинский загранпаспорт. Однако ни того, ни другого в наличии не имеется. Да и проверять себя в реестре избирателей, равно как и приходить голосовать в дипмиссию Надежда и Михаил не собираются. И не делали этого всё то время, что живут за океаном, вдали от хуторско-местечковых страстей.

Каким образом они попали в этот самый реестр, им не понятно.

И еще люди пишут по поводу адреса дипмиссии: «Улица Ист Хюрон — отдельный восторг! Как извратили East Huron (Западный Гурон)» Сразу видно, что украинские дипломаты никогда не читали роман Фенимора Купера «Зверобой» и не смотрели снятый по его мотивам фильм «Чингачгук — Большой Змей». Ведь там за скальп последнего из могикан борется племя гуронов, жившее когда-то неподалеку от современного Чикаго. Более того, есть и озеро Гурон, названное в честь этой ветви ирокезов.

Не зная ни местной истории, ни местной литературы, сотрудники консульства всё же идут по стопам кровожадных индейцев, охотясь за скальпами потенциальных избирателей. Причем, им живой и здоровый обладатель украинского паспорта, как и гуронам — живой Чингачгук, не так уж и нужен. Главное, чтобы был увесистый список и возможность вбросить бюллетени за кого надо. А за кого — подчиненные Климкина знают точно. Почти все члены этой комиссии от МИД, и только председатель Сергей Рыжук представляет ВО «Свобода». Вот и вносят в список избирателей тех, кто наверняка не при делах и кого можно «подписать» на Порошенко без его ведома.

Поймать дипломатов-членов комиссии на горячем их сложнее, чем членов избирательных комиссий на украинской территории. Тут голосуют по внутренним паспортам, наблюдатели находятся на участках и просто легко поймать за руку нарушителя с любой стороны избирательного процесса. Да и количество избирателей понятно и может измениться в пределах статистической погрешности.

А вот за границей и количество можно написать «от балды», и на несуществующие паспорта, как в случае с Надеждой и Михаилом, сослаться. Ведь многолетняя практика показывает, что на таких участках ходит голосовать не более 15% нефиктивных избирателей — состоящих на консульском учете именно в этом месте и имеющих правильно оформленные украинские загранпаспорта. А если к ним прибавить еще «мертвые души» и всех их посчитать за Порошенко, как кровожадные гуроны — скальпы могикан и делаваров, то, сами понимаете, какой результат.

Замечу лишь, что на этом участке могут голосовать украинские граждане, проживающие в штатах Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Миннесота, Мичиган, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота. Вот и посчитайте, сколько скальпов для обмена на конфеты фирмы «Рошен» соберется в восточном стойбище гуронов.