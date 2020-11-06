Рагули негодуют: бледные поганки облюбовали мемориал «небесной сотни» во Львове

06.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В центре Львова у стелы мемориала «небесной сотни» выросли ядовитые грибы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Юрий Семашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера был с детьми-фотографами на Мемориале Небесной сотни. Мы там обнаружили позади стелы грибы. Видимо, это бледные поганки», – написал он.

Юрий Семашко также выразил опасение, что грибами могут отравиться гуляющие поблизости мемориала дети.

«Учитывая, что туда могут зайти маленькие дети или чьи-то коты, прошу изъять их, чтобы никто не отравился. Также прошу других посетителей Мемориала быть внимательными там, особенно, если гуляете с маленькими детьми», – написал львовянин.