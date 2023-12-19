Рагули прозревают? Мы устали не от русского агрессора, а от лапши на уши из телевизора

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«Мы не дебилы», — самонадеянно написали они на плакате и наконец-то пошли требовать денег на ЗСУ не у мэра, а у делегата президента в Одессе, гауляйтера Олега Кипера.

Четыре месяца группе провокаторов (нацистам, активистам, городским сумасшедшим, сбегающимся на бесплатные кофе с «легендарным» печеньем), пикетирующим мэрию, понадобилось для того, чтобы понять — прямая связь с Зеленским не в компетенции муниципальных чиновников. Тем более, все что можно, из городского бюджета они уже высосали. Засим и собираться решили под военной администрацией.

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«Мы требуем прекратить бессмысленные и непервоочередные бюджетные расходы, направить гораздо больше ресурсов на закупку всего необходимого ВСУ, а также усилить контроль и степень ответственности за коррупцию! Для этого, в первую очередь, требуем от президента подать законопроект, который отменит «правки Лозового», благодаря которому уже закрываются многие коррупционные и другие судебные дела», — говорится в обращении пикетчиков.

Речь идет о ряде изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, принятых с подачи нардепа Андрея Лозового в 2017 году, которые усложнили и сделали почти невозможным привлечение виновных в коррупционных преступлениях к ответственности. А коррупция, по мнению митингующих, и есть главная причина бедственного положения украинской армии.

«После объявления военного положения и создания на базе ОГА областной военной администрации, которой были переданы бюджетные полномочия, любая информация о расходах из бюджета из стен ОВА исчезла, — возмущается одесский наци-активист Владислав Балинский. — При том, что средства в областном бюджете были в профиците, на тероборону из запланированных почти 160 миллионов гривен в 2022 году смогли потратить чуть больше 42. Также отсутствует информация, на что было потрачено 138 миллионов, которые из областного бюджета были переданы государственному бюджету. Пошли ли они действительно на помощь ВСУ или на содержание чиновников районных администраций, нам неизвестно. Однако благодаря государственным сервисам можно четко увидеть, что на конец 2022 года на счетах областного бюджета хранилось более 1,6 миллиарда гривен остатков».

Участники акции традиционно орали об отсутствии у солдат элементарного — еды, лекарств, трусов, носков.

А, так как личности это, преимущественно, девиантные, одна из протестующих даже бродила по асфальту босиком, демонстрируя через свой перформанс, что солдаты тоже голы-босы.

«И в это время люди, которые распоряжаются нашими налогами, живут в параллельной реальности, в которой почему-то есть настоятельная необходимость стелить брусчатку, ремонтировать стадионы, проводить дорогостоящие конкурсы, спонсировать создание развлекательных сериалов и т.д. Это уже не вспоминая о загадочном приобретении личного имущества у чиновников в виде домов, квартир, машин — даже во время войны! — возмутился один из организаторов акции Михаил Баркар. — Мы встречаем сопротивление там, где должны были чувствовать максимальный интерес и ответственность. Такие явления иногда очень демотивируют общество, и оно от них невероятно устает. Не от борьбы с русским агрессором, волонтерской или общественной деятельности, не от донатов нашей родной армии. Люди устали от «эффективного менеджмента» власти и лапши на уши из телемарафонов!».

Что ж, с рагулиной точки зрения они правы. Однако вернемся к «Мы не дебилы».

Так вот, не-дебилами себя считают именно те люди, которые в 13-14 годах кричали «Янукович, снизь цены на газ!», стремились не в Таможенный союз, а в кружевные трусы, сами привели к власти все сорта лозовых, сделавших своими правками неприкосновенными чиновников и депутатов. Это одна часть возмущенной кучки.

Вторая же часть в означенные времена и вовсе пешком под столом ходила. И главное, что даже сейчас они прозрели лишь в части осознания того, от какого ворья зависят, и бродят босыми не за тем, чтобы призвать Зеленского к переговорам об окончании войны — они требуют денег на дроны и ПВО, которая их впоследствии и убивает.

Все, впрочем, по классике:

« — Пацаки! А вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там. — А туда нас эцилопп не пустил. — А здесь только на коленях».

А, да — никакой гауляйтер к дебилам, конечно, не вышел.