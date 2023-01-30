Раис Татарстана выступил против развала России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о переименовании его должности из президента в раиса (капитан, вождь, лидер по-арабски).

Татарстан до последнего времени оставался единственным субъектом России, где руководитель назывался президентом, что с 2021 года не соответствовало федеральному закону, принятию которого региональная элита всячески пыталась препятствовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда депутаты парламента Татарстана приняли в конце прошлого года закон о замене президента на раиса, ходили разговоры, что это произойдет в 2024 году при переизбрании главы региона. Однако в итоге требования Москвы удовлетворили раньше.

Также парламент Татарстана принял в первом чтении изменения в конституцию республики, согласно которым из основного закона исключается понятие «гражданин республики Татарстан», слово «суверенитет» заменяется на «государственность». Народ Татарстана теперь только «источник власти», а не носитель суверенитета, как раньше.

Также в обновленной конституции не будет положения о том, что Татарстан «отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами» и запрещает на своей территории «пропаганду войны».

«На наш взгляд, это – важный и показательный шаг, свидетельствующей о способности Москвы влиять на одну из самых сложных региональных элит», – написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы РФ Сергей Обухов.

Показательно, что накануне этих событий Минниханов стал первым главой региона, принятым в этом году президентом РФ Владимиром Путиным, который попросил руководителя региона на забывать о героях СВО. Зато после замены президента на раиса США ввели против главы Татарстана санкции. Под рестрикции попала также его жена Гульсина Минниханова.

О «капитуляции» Казани картинно сожалеют все российские либералы.

«Если раньше у Татарстана была возможность сопротивляться, теперь она иссякла. Идёт общее закручивание гаек по всем направлениям. О долгосрочных политических последствиях того или иного шага никто уже не думает», — заявил политолог и нацпредатель Аббас Галлямов.

«Это последовательная утрата того федерализма, который существовал в 90-е годы. В формировании своей субъектности Татарстан пошёл дальше всех республик, и теперь он эту субъектность потерял», – вторит ему социолог-иноагент Искандер Ясавеев.

Понятно, что на сепаратистскую фронду Татарстана очень рассчитывали на Западе. В Праге в июле прошел так называемый «Форум свободных народов России». Сенатор РФ Андрей Климов считает, что целью мероприятия было создание потенциала для провозглашения «независимых» республик «на обломках путинской России». Аналогичное мероприятие запланировно на завтра. Но там соберутся уже «свободные народы постРоссии».

На идею развала РФ откровенно работают и беглые оппозиционеры – бывший олигарх Михаил Ходорковский и бывший шахматист Гарри Каспаров. Их «Комитет действия» объявил о претензиях на роль марионеточного оккупационного правительства РФ и выступил за «регионализацию» России с предоставлением максимально широких прав субъектам.

О том, что националистические и сепаратистские настроения в Татарстане еще процветают пишет журналист Андрей Афанасьев. Он обращает внимание на обложку январского номера журнала «Татарстан», который выпускается на бюджетные деньги государственного холдинга «Татмедиа».

«Свежий январский номер вышел с обложкой, разделенной на “темную” и “светлую” половины. На темной — Благовещенский собор Казани и кровавое небо с мрачными тучами, а на белой — мечеть «Кул Шариф» на светло-голубом небе с воздушными облаками. Внизу помещен слоган: «Из черного в белое, из старого в новое, из прошлого в будущее», который разделен так, что слова «из черного», «из старого» и «из прошлого» — находятся на “темной” стороне, а фразы «в белое», «в новое» и «в будущее» — на “светлой”. Ни для кого не секрет, что в Татарстане давно сформировано и выкормлено мощное сепаратистское лобби, чья главная задача – любыми доступными способами дестабилизировать обстановку в регионе на национальной и религиозной почве, а в идеале – развязать гражданский конфликт», – написал Афанасьев.