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5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе на севере Приднестровской Молдавской Республики, в 6 км от границы с Украиной, сообщает ИА «Новости Приднестровья».

Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения.

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Жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в Рыбницком районе, в селе Колбасна, расположены склады бывшей 14-й армии, охраняемые Оперативной группой российских войск и являющиеся вожделенной целью киевского режима.

Большинство населения Рыбницкого района Приднестровья – этнические украинцы. В 2004 году известный украинский нацист Дмитрий Корчинский призывал создать этнически-украинскую «Рыбницкую республику» и выделить её из состава Приднестровья.

Тем не менее, в референдуме 17 сентября 2006 года приняли участие более 73% жителей Рыбницкого района, из которых 96,9% проголосовали за независимость республики с последующим её вхождением в Российскую Федерацию.