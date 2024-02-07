«Ракет не напасёшься» – в Киеве жалуются, что воевать становится всё дороже

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Российские системы ПВО и ПРО становятся лучше, поэтому Украине с каждым разом требуется всё больше ракет для поражения объектов.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил руководитель программ безопасности проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё зависит от количества ракет. Если ещё полгода назад было достаточно четыре ракеты, то сейчас на поражение того же объекта надо уже восемь. Потому что противник где-то глушит GPS-наведение, где-то применяет другие средства РЭБ, где-то какие-то новые виды защиты. По Бельбеку сколько понадобилось бабахнуть, каким пакетом. И каждый такой пакет становится больше. Поэтому надо больше ракет. Очередное затягивание немцами по «Таурусам» – это значит, что мы меньше сможет наносить удары вглубь обороны противника», – сказал Лакийчук.

Напомним, массированная ракетная атака на Бельбек была совершена 31 января 2023 года. В пресс-службе Минобороны России сообщали о 20 сбитых ракетах над акваторией Черного моря и над Крымским полуостровом.

В то же время такие удары уже являются накладными как для Киева, так и для Запада. Стоимость дальнобойной ракеты «Storm Shadow» варьируется, но в среднем оценивается примерно в 1,3–2 миллионов евро. А цена немецко-шведской ракеты «Taurus», также поставляемой Украине, оценивается до одного миллиона евро.