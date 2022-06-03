Ракета «Донбасс» ушла в космос

03.06.2022  15:00 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Космос, Политика, Россия


Ракета-носитель «Союз-2.1а», посвященная ЛДНР, стартовала сегодня с площадки космодрома Байконур.

Об этом сообщает «Роскосмос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», посвященная ЛДНР, стартовала сегодня с площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос»,...

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На головной обтекатель ракеты нанесены флаги Донецкой и Луганской народных республик, а также надпись «Россия своих не бросает». Кроме того, на одной из ступеней крупными буквами выведено слово «Донбасс».

Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-20», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны грузов, в том числе 1458 килограммов оборудования и материалов, 599 килограммов топлива дозаправки, 420 литров воды и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.

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