Ракета НАТО ударилась в нескольких метрах от филиала МГУ: выбиты стекла

Ракетный удар по штабу ЧФ не ставит под сомнение, неприступный или нет Севастополь – это определенный символ роста эскалации и связанных с этим угроз.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сами понимаете, вопрос не стоит вообще о том, неприступный или нет. Я просто напомню, что вообще-то, конечно, по песне, он неприступный, а в реальной жизни – пусть героически, но всё-таки он был сдан два раза. Это абсолютно не умаляет героизм всех, кто участвовал в его обороне. Здесь есть некий символический переборчик, но по сути дела он того стоит, и этой песни он стоит, в том числе», – отметил он.

По мнению эксперта, пока что удары по Севастополю с тем же Донецком не сравнить. Хотя, с другой стороны, эти прилёты символизировали переход жизни в Севастополе в некое новое качество.

«Потому что, во-первых, все увидели уже как это происходило в небе, а до этого только слышали, и потом, на всякий случай уточню, что это какие-то определённые моменты, не буду объяснять технически, что произошло, и почему вдруг начали прилетать. Сбивали ведь раньше, а тут сбить не смогли. Буквально рядом с филиалом МГУ прилетела и в нескольких десятках метров разорвалась одна из ракет, то, что связывали с доками. Вылетели стёкла и двери в филиале. Не все, но в одном здании вылетели стекла, а в другом месте, где особенно близко был удар волны, там вылетели двери. А там же рядом общежитие, буквально в 20 м от учебных корпусов, и детям там не позавидуешь», – указал Ставицкий.

По его словам, то, что прилет был в здание штаба ЧФ, в значительной степени тоже является символом.

«Ведь по нему прилетело не потому, что там сидели командующий и все остальные – они сидели совсем в другом месте, там, где их не достанут. А вот, сам по себе символический акт, что влупили туда, где мозг флота. И я обращу внимание, что если мы возьмём западную риторику, то там перестали говорить о том, что Севастополь – это мирный город, теперь говорят, военный порт. А по военному порту лупить можно. Ну, и я надеюсь, что это такой разовый был вариант, и потом как-то сойдет, но эскалация ведь нарастает. Опять же, ATACMS придёт, это что такое? Ну, обещали, что не будет лететь на российскую территорию, но они-то считают Крым не российской территорией. И, опять же, по флоту будут бить. Поэтому кому-то достанется, наверное. Постараемся, чтобы в данном случае всё было, как говорится, как положено», – заключил ученый.