Ракета с флагами ДНР и ЛНР отправится в космос

31.05.2022  15:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Космос, Политика, Россия


Ракета с флагами республик Донбасса сегодня была установлена на стартовый стол космодрома Байконура.

Об этом сообщает ТАСС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракета с флагами республик Донбасса сегодня была установлена на стартовый стол космодрома Байконура. Об...

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Речь идёт о ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20», установленной на стартовый стол площадки № 31 «Восток».

Старт запланирован на 12:32 по Москве 3 июня. На вторую ступень ракеты нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель – флаги ЛДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за вывозом наблюдали дети из республик Донбасса, которые также будут присутствовать на старте ракеты.

«Благодарю «Роскосмос» за такую возможность и за поддержку республик. Когда дети Большой Страны мечтают о космосе, у этого государства есть будущее», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

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