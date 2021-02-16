Ракета Союз отправила грузовой корабль к МКС

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-16» выполнен сегодня на космодроме Байконур в соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зафиксировано штатное отделение корабля от третьей ступени носителя, солнечные батареи и антенны раскрыты. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в г. Королёв приступили к управлению его полётом.

Полет грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента запланирована на 17 февраля 2021 года. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа экспедиции МКС-64 — космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Новый «космический грузовик» везет с собой 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей.

В грузовом отсеке также находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда».