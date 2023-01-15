Ракета украинской ПВО снова улетела за границу
МВД Молдовы сообщило об обнаружении в Бричанском районе (зона пограничного сектора Ларга) фрагментов, предположительно, ракеты.
Местные ТГ-каналы пишут, что это опять обломки зенитной ракеты С-300, которой Украина пыталась отбить российский удар.
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Минобороны Молдовы заявило, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства республики.
Однако президент Майя Санду написала в «твиттере» на английском языке, что «война, развязанная Россией», опять затронула Молдову, и осудила Россию за боевые действия.
В первый раз украинская ракета упала сегодня на территории Молдовы в районе села Наславча 31 октября. В нескольких домах были повреждены оконные стекла. Минобороны тогда тоже ничего не зафиксировало.
Второй раз разгонный блок украинской С-300 упал на севере Молдовы в саду в Бричанском районе.
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