Ракета украинской ПВО снова улетела за границу

Елена Острякова.  
15.01.2023 02:34
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, Происшествия, Украина


МВД Молдовы сообщило об обнаружении в Бричанском районе (зона пограничного сектора Ларга) фрагментов, предположительно, ракеты.

Местные ТГ-каналы пишут, что это опять обломки зенитной ракеты С-300, которой Украина пыталась отбить российский удар.


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Минобороны Молдовы заявило, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства республики.

Однако президент Майя Санду написала в «твиттере» на английском языке, что «война, развязанная Россией», опять затронула Молдову, и осудила Россию за боевые действия.

В первый раз украинская ракета упала сегодня на территории Молдовы в районе села Наславча 31 октября. В нескольких домах были повреждены оконные стекла. Минобороны тогда тоже ничего не зафиксировало.

Второй раз разгонный блок украинской С-300 упал на севере Молдовы в саду в Бричанском районе.

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