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На рынок в городе Константиновка, находящимся под контролем Киева, среди белого дня упала ракета.

Видеозапись удара была опубликована на странице президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео чётко слышен выход, две секунды нарастающего гула, после чего следует удар по перекрёстку на константиновском рынке.

Сообщается, что из-за взрыва погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Минимум 20 человек были ранены.

«Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», – лицемерно написал Зеленский.

Ряд экспертов уверен, что в очередной раз неправильно сработала украинская ПВО.

«Судя по видео (и звуку), опять криворукое ПВО ВСУ. Если внимательно послушаем звук на видео, то мы слышим характерный “выход” ракеты ПВО (причем, очень близко) и нарастающий звук ее приближения, после чего видим ее взрыв (на камере слежения). То, что это не мощная крылатая ракета с большой БЧ, говорят последствия удара. Как мы видим, дома рядом все целые, а огня много. А это значит БЧ была небольшой, а ракетного топлива много – также очевидный признак только что стартовавшей ракеты ПВО», – пишет обозреватель Юрий Подоляка.

С ним согласен и военкор Александр Коц.

«Видео такой работы ПВО ВСУ в Сети полно», – написал он.

В свою очередь, российский политолог Сергей Марков углядел в теракте хитрый план Зеленского.

«Ужас в русском городке Константиновка. Зеленский дал приказ ударить по Константиновке чтобы надавить на Блинкена», – уверен Марков.

Работница рынка Наталья, пострадавшая от взрыва, рассказала, что эвакуироваться из прифронтового города некуда – беженцам с Донбасса невозможно устроиться в остальных регионах страны.

«Мы не уезжаем, потому что – а где мы нужны, интересно знать? Работу не дают, на Западной Украине нас ненавидят, хотя мы все одна Украина большая, мы там нахрен никому не нужны», – пожаловалась она украинским СМИ.

«Сложилась какая-то ужасная традиция, что под международные саммиты с участием Украины или визиты крупных западных чиновников у нас обязательно случается трагедия с массой жертв или разрушений. Вот, сегодня рынок в Константиновке под приезд Блинкена. Я человек не суеверный, но начинаю бояться таких визитов, как плохой приметы. Не могли бы дорогие союзники как-то дистанционно выражать поддержку и инспектировать нашу власть, чтобы не гибли невинные украинцы?», – написал одесский политик Вячеслав Азаров.